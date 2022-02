"Bedrückendes Gefühl" - Söder fordert schnelle Sanktionen

Söder: Liberale Demokratien brauchen gemeinsame Stärke

In den vergangenen Jahren sei der Westen in vielen Dingen in interne Diskussionen verstrickt gewesen, jetzt spüre man, dass die liberalen Demokratien den gemeinsamen Halt, die gemeinsame Kraft und die gemeinsame Stärke brauchten, um auf eine solche Herausforderung zu reagieren. Söder äußerte auch die Sorge, dass es am Ende nicht dabei bliebe, dass nur, "in der Ukraine gearbeitet würde".

Ukraine müsse massiv unterstützt werden

Seinen Worten zufolge ist es dann eine Bedrohung und Herausforderung in großem Stil. Deswegen müssten alle zusammenhalten und die Ukraine sehr massiv unterstützen. Den Antrittsbesuch bei Nehammer nehme er auch wahr, um die Gemeinsamkeit zeigen, den Schulterschluss von Nachbarn und "dass der Westen enger zusammenrückt."