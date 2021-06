Söder nach Greenpeace-Aktion: "Kein Kavaliersdelikt"

Eigentlich, so erklärte ein Greenpeace-Sprecher später, wollte der Umweltaktivist einen gelben Latexball mit Parolen in die Allianz-Arena sinken lassen, um gegen Verbrennungsmotoren und den Diesel-Betrug des Sponsors Volkswagen zu demonstrieren. Doch dann verfing sich sein Gleitschirm in den Seilen einer Stadionkamera und der Mann landete unsanft auf dem Spielfeld. Dabei verletzte er eine Beleuchterin und einen Zuschauer.

"Das ist kein Kavaliersdelikt", kommentiert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Aktion im Bayerischen Rundfunk - und kündigte Konsequenzen an. "Das wird genau behandelt, das sind klare Verstöße." Ähnlich ein DFB-Sprecher: Der Vorgang werde geprüft - bei der Polizei, bei den Behörden hier in München und der UEFA. Noch unklar ist, ob und inwieweit auch das bayerische Sicherheitskonzept überarbeitet werden muss.