Söder: Länder müssen Corona-Beschlüsse konsequenter umsetzen

"Die Hälfte der Länder macht ja was ganz anderes", sagte der CSU-Chef am Sonntagabend in der ARD-Talkshow "Anne Will". Deshalb stelle sich immer wieder die Frage: "Warum beschließen wir etwas, wo dann die Hälfte das anders macht?" Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz müssten konsequent angewendet und umgesetzt werden.

"Ich halte auch nichts von endlosen Differenzierungen. Denn nur was für alle gilt, ist verständlich." Markus Söder (CSU), bayerischer Ministerpräsident

Bayern schon gut aufgestellt

Bayern sieht Söder im Kampf gegen die Pandemie gut aufgestellt und nannte als Beispiele unter anderem die ab Montagmorgen geltende FFP2-Maskenpflicht und die bestehenden nächtlichen Ausgangssperren. Da müsse an keiner Schraube mehr gedreht werden.

EU-weite Strategie oder Grenzkontrollen

Zuvor hatte Söder bereits in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ein einheitliches Vorgehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie gefordert. "Zu viele Differenzierungen und Unterschiede verwirren die Menschen und schwächen die Akzeptanz", sagte er: "Gerecht ist, was für alle gilt. Wir brauchen ein belastbares Konzept, das überall in Deutschland gilt."

Am besten wäre eine einheitliche europäische Strategie gegen Corona, so Söder. "Sollte dies weiter nicht gelingen, wären Grenzkontrollen sinnvoll", meinte er: "Das hat schon im Frühjahr effektiv geholfen. Es dauert ja auch nicht ewig. Wenn mehr Impfstoff da ist, kann sich die Situation rasch verbessern."

Diskussion um Homeoffice-Pflicht

SPD-Chefin Saskia Esken brachte bei "Anne Will" eine Homeoffice-Pflicht ins Spiel: Man werde in den Unternehmen möglicherweise Homeoffice anordnen müssen, sagte sie. FDP-Chef Christian Lindner erklärte dazu: "Ein so drastischer Grundrechtseingriff - allen Menschen anzuordnen von zu Hause zu arbeiten - der müsste doch im Parlament diskutiert werden."

Grünen-Chef Robert Habeck warf den Entscheidern Hochmut vor. "Das was im Frühjahr gut geklappt hat, dass die Gesellschaft zusammengeblieben ist, lag daran, dass es eine Art Demut der Politik gab und nicht so einen stolzen Ton wie: Wir haben das alles im Griff, ihr müsst euch nur mal wie unerzogene Kinder dran halten, was wir uns alles Tolles ausdenken."