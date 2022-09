Söder in Berlin: Welchen Einfluss hat der CSU-Chef noch?

Der Bayerischer Defiliermarsch erklingt. Sofort ist klar: Das hier ist ein Heimspiel für Markus Söder. In der Bayerischen Landesregierung, mitten im Regierungsviertel, gibt er schon mal den Startschuss für das Münchner Oktoberfest in eineinhalb Wochen.

Bayerns Ministerpräsident hat um Berlin längere Zeit einen Bogen gemacht. Den SPD-Bundestagsabgeordneten Carsten Träger wundert das nicht: "Wenn der Name Markus Söder fällt, dann wird schon mal die Nase gerümpft und die Augen verdreht." Träger kommt wie Söder aus Mittelfranken. Das Naserümpfen und Augendrehen erklärt der Sozialdemokrat unter anderem mit Söders Auftreten in der Corona-Pandemie.

Bühne als MPK-Vorsitzender fehlt

Söder war zufällig Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Während das Land im Lockdown war, reiste Söder regelmäßig nach Berlin. An der Seite von Angela Merkel stellte er die Ergebnisse der Beratungen vor. Dass er dabei Bayern trotz hoher Infektionszahlen oft als Musterschüler präsentierte, kam nicht besonders gut an. Der Sozialdemokrat Träger will beobachtet haben, dass Söder allen anderen auf die Füße gestiegen sei.

Momentan steigt Söder der Ampel auf die Füße. Die unternehme zu wenig, die Energieversorgung zu sichern. Alles Ablenkung – meint Dieter Janecek. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag verweist auf fehlende Windräder und Stromleitungen in Bayern. Söder poltere, um Aufmerksamkeit zu generieren. Aber er sei "kein gewichtiger Spieler mehr in Deutschland".

CSU ohne Bundesministerien

Mit dem Regierungswechsel im vergangenen Jahr sind der CSU drei Bundesministerin abhandengekommen: Entwicklung, Inneres und Verkehr. Vor allem letzteres schmerzt. Noch vor einem Jahr lobte Parteichef Söder den damaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer dafür, viel Geld nach Bayern geholt zu haben.

Die neue Rolle in der Opposition in Berlin – für manche CSU-Politiker noch gewöhnungsbedürftig. Sie beklagen, Briefe an die Bundesregierung blieben unbeantwortet. Man werde von der Ampel ignoriert. Ministerpräsident Söder nennt es "Bayern-Bashing". Der Ampel-Norden blende den Süden aus.

Ampel weist Bayern-Bashing zurück

Der bayerische Grünen-Politiker Janecek weist das zurück. Was die Bayerische Staatsregierung sagt, werde auch wahrgenommen. "Allerdings ist es immer schwer zu unterscheiden, was Markus Söder heute sagt und morgen vielleicht Beschlusslage ist", so Janecek.

Das Misstrauen gegen den CSU-Chef zieht sich nicht nur durch die Ampel-Parteien. Auch in der CDU erinnern sie an den Machtkampf um die Kanzlerkandidatur. Söder zog den Kürzeren gegen Armin Laschet – und stichelte im Wahlkampf gegen den gemeinsamen Kandidaten.

Junge Union plant "Unionsrat" für Kanzlerkandidatur

Tilman Kuban will so etwas in Zukunft vermeiden. Der Chef der Jungen Union bringt deshalb beim CDU-Parteitag am kommenden Wochenende einen Antrag ein. Das Ziel: Über die nächste Kanzlerkandidatur soll ein neues, gemeinsames Gremium entscheiden - ein "Unionsrat".

Der Niedersachse Kuban begründet den Antrag explizit mit dem Machtkampf zwischen Söder und Laschet: "Natürlich ist dieser Impuls auch gekommen, weil man sich das letztes Jahr anders gewünscht hätte."

Wüst und Günther wichtiger als Söder?

In der gemeinsamen Jugendorganisation von CDU und CSU waren lange die größten Fans von Markus Söder zu finden. Jetzt hört sich das Urteil nüchterner an. Kuban attestiert Söder, einen "sehr, sehr guten Job" zu machen – als Ministerpräsident in Bayern. Als CSU-Chef sei er eng eingebunden.

Wer in der Union nach den starken Männern aus den Ländern fragt, hört die Namen der beiden Wahlgewinner Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen und Daniel Günther aus Schleswig-Holstein. Der Name Markus Söder fällt eher nicht.

Beim Oktoberfestauftakt in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin lässt sich der CSU-Chef davon nichts anmerken. Er freue sich hier zu sein, sagt Söder BR24. Das liege aber vor allem am Anlass seines Besuchs - das Oktoberfest.