Söder im Wahlkampfmodus: Der Schattenmann der Union

Markus Söder liebt Fußballvergleiche. Bei der Nominierung von Alexander Dobrindt zum CSU-Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl sagte der Parteivorsitzende: "Wir brauchen politisch gesehen einen guten Sturm, aber auch eine sichere Abwehr." Wenn die Union eine Mannschaft und der Wahlkampf ein Fußballspiel ist – wo ist Söders Position? Als Ersatzspieler auf der Bank? In der Sturmspitze neben Kanzlerkandidat Armin Laschet? Als Aufbauspieler im Mittelfeld?

Auf jeden Fall schiebt er an: Nach den "Fehlern der Grünen" müssten die Umfragewerte der Union nun "mit eigenem Antrieb, mit eigener Leistung, mit eigenem Schwung" manifestiert werden, sagte er vor zwei Wochen in Seeon. Vergangene Woche wurde er noch deutlicher. Es gehe nicht darum, mit dem "Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren". Söder will das als Appell an alle Wahlkämpfer verstanden wissen - viele deuten das als klaren Hinweis an Armin Laschet.

Söder treibt in der Corona-Politik an

Plötzlich ist er wieder da: Markus Söder, der in der Corona-Bekämpfung antreibt und auf allen Kanälen eine Testpflicht für ungeimpfte Einreisende ab 1. August fordert. In der Debatte darüber, welche Freiheiten Geimpfte haben können, gibt es aktuell einen deutlichen Unterschied zwischen dem Unions-Kanzlerkandidaten Laschet und CSU-Chef Söder. Laschet plädierte jüngst dafür, bei der Regel zu bleiben, dass man getestet, genesen oder geimpft sein muss, um bestimmte Freiheiten zu haben. "Dieses Prinzip ist gut", sagte er.

Söder dagegen argumentiert, es brauche "Schutzmaßnahmen für diejenigen, die nicht geimpft sind". Dagegen gehe von vollständig Geimpften "ein sehr sehr geringes Risiko" aus, für sie seien "auch verfassungsrechtlich gesehen", daher "maximale Freiheit" nötig, betonte der bayerische Ministerpräsident am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Sagt Söder das, weil er sich in der Corona-Politik treu bleibt? Oder weil er es auch genießt, nach seiner Niederlage Laschet vor sich herzutreiben?

Der CSU-Chef war es, der die Unions-Ministerpräsidenten in dieser Woche zu einer Corona-Schalte zusammentrommelte. Wie schon öfter in der Pandemie gibt er den Taktgeber. Aus Söders Umfeld heißt es, er bleibe sich treu, stehe zu seinem vorsichtigen Kurs, unabhängig von Stimmungen in der Bevölkerung. Im Kabinett ist dagegen deutliche Genervtheit zu spüren: Er wolle seine guten Umfragewerte ausbauen, deshalb verfolge er weiter diesen Kurs, obwohl viele Menschen nichts mehr davon hören wollten, sagt ein CSU-Minister hinter vorgehaltener Hand.

Ein eigenes Programm der CSU

Von maximaler Mobilisierung spricht die CSU – während Laschet oft den Eindruck erweckt, er setze – ähnlich wie Angela Merkel (CDU) in Wahlkämpfen auf Demobilisierung. Also darauf, dass die Union bei einer niedrigen Wahlbeteiligung profitiert.

Geht es Söder in erster Linie um die Sache, also ein gutes Unions-Wahlergebnis bei der Bundestagswahl? Er hätte sich mehr vorstellen können für das gemeinsame Wahlprogramm, sagte er im ZDF und bewarb das "Schmankerl"-Programm der CSU - das Vorschläge enthält, die es nicht ins gemeinsame Papier geschafft haben. Einige in der Partei haben den Eindruck, dass Söder bereits vorbaut für den Fall, dass das Wahlergebnis für CDU und CSU schlecht ausfallen sollte.

Ist Söder nervös?

Schon bei der Landtagswahl 2018 und der Europawahl 2019 wurde die CSU den eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Der BR BayernTrend für die Bundestagswahl Anfang Juli sah die Partei in der Sonntagsfrage deutlich unter der 40-Prozent-Hürde. Wenn die CSU bei der Bundestagswahl wieder keinen Erfolg erziele, werde es Söder von der Basis angelastet werden, meint ein Vorstandsmitglied. Söder habe nervös gewirkt bei der Vorstandsklausur vor einer Woche, wird erzählt.

Es gibt Menschen in der CSU, die Söder nicht mehr sehr wohlwollend gegenüberstehen, auch wenn Sie ihn vor einem Jahr noch voll unterstützt haben. Sie unterstellen dem Parteichef, bereits ein Schwarze-Peter-Spiel vorzubereiten: Bei einem schlechten CSU-Ergebnis könnte er sagen, dass für den Wahlkampf Kanzlerkandidat Laschet, CSU-Spitzenkandidat Dobrindt und die Generalsekretäre verantwortlich gewesen seien. Und er habe ja mehr Tempo angemahnt.

Arbeitet Söder also im Mittelfeld und korrigiert vermeintliche Fehlpässe, beispielsweise Laschets Aussage, es werde im Moment keine Steuerentlastungen geben? Da pochte die CSU auf Steuersenkungen. Söder sagte mit Verweis auf das gemeinsame Wahlprogramm: "Die bürgerliche Philosophie heißt: entlasten." Die Steuerentlastung sei Kernbestand der Unionspolitik.

Wahlkampf "leidet an Nebensächlichkeiten"

Guter Sturm, sichere Abwehr, das ist Söders Taktik. Und: "Wir dürfen keine Leichtsinnsfehler machen." Was denkt er dann, wenn Armin Laschet kichert, mitten im Hochwassergebiet, während der Bundespräsident den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl ausdrückt? Laschet hat sich entschuldigt. Er nannte es unpassend und betonte: "Es tut mir aufrichtig leid."

Söder wollte in die Aufregung darum nicht mit einstimmen: "Ich finde, dass der Wahlkampf insgesamt im Moment ein bisschen darunter leidet, dass wir mehr über Nebensächlichkeiten reden - also, ob da ein Lebenslauf gestylt ist oder da mal ein Lacher angemessen oder nicht ist", sagte Söder mit Blick auf den Wirbel um Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und um Laschet. Das sei im Moment "ein bisschen unangemessen", wenn es um die Zukunft Deutschlands gehe. Wichtig sei jetzt, der Bevölkerung die Unterschiede zwischen den Parteien darzulegen.

Söder über Söder: klassischer Mittelfeld-Regisseur

Seine eigene Rolle im Wahlkampf der Union sieht Söder als die "des klassischen Mittelfeld-Regisseurs, der verteidigt, wenn's eng wird, der mal nach vorne geht, um ein Tor zu schießen, der aber eigentlich versucht, das Spiel ohne Ball zu organisieren."

Politische Mitspieler wie Gegner sehen Söder zum Teil anders - als einen, der sich nicht immer dem Fairplay verpflichtet fühlt. Und als einen, der gerne selbst den Abschluss sucht anstatt den Stürmern eine gute Vorlage zu liefern.