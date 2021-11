Söder für Geisterspiele – vorgezogene Weihnachtsferien möglich

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder wollen heute mit Angela Merkel (CDU) und dem wohl künftigen Kanzler Olaf Scholz (SPD) über die Corona-Krise beraten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert vor Beginn dieses Bund-Länder-Gesprächs unter anderem Geisterspiele in allen deutschen Fußballstadien.

Geisterspiele in Bayern kommen

"Es macht auf absehbare Zeit keinen Sinn, wieder Zuschauer zuzulassen", sagte er im Bayern 2-Interview. Er sehe es als wichtige Forderung, dass heute bundeseinheitlich zu beschließen. "Wenn das auf Bundesebene nicht funktioniert, würden wir das für Bayern allein machen", so der Ministerpräsident. In Sachsen sind Geisterspiele bereits wieder an der Tagesordnung. Baden-Württemberg hat sie ebenfalls angekündigt.

Bund-Länder-Treffen ohne Vorgespräche

Söder beklagte im Interview die mangelnde Vorbereitung des heutigen Gesprächs zwischen der geschäftsführenden Bundesregierung, den Spitzen der Ampel-Koalition und den Ländervertreterinnen und -Vertretern: "Es ist ein bisschen schwierig. Es gibt keine Vorgespräche. Auch die SPD-Länder wollen keine Vorgespräche führen. Das ist ein etwas seltsames Verfahren."

Söder offen für vorgezogene Weihnachtsferien

Der Forderung, die Weihnachtsferien der Schulen in Bayern vorzuziehen, steht Söder nicht ablehnend gegenüber. Im Bayern 2-Interview sagte der Ministerpräsident: "Ich bin sehr dafür, die Schulen so lange wie nur möglich offen zu halten. Es gibt jetzt auch keinen Anlass, sie jetzt zu schließen in Bayern. Ob die Ferien etwas vorher stattfinden können, da wäre ich offen, wenn wir uns auf solche Regelungen verständigen."

Söder fordert Rechtsrahmen für Impfungen in Apotheken

Um das Impfen voranzubringen, schloss Söder auch nicht aus, dass künftig Apotheker mitimpfen sollen: "Dazu muss der Bund die gesetzliche Rahmenbedingen ändern." Der Bund habe bisher die Verteilung der Impfstoffe mangelhaft organisiert, so Söders Vorwurf. "Das ist in der Tat schlecht gemanagt worden. Auch von der Menge her. Man hat vor einigen Wochen noch Impfstoff international abgegeben, wo man ihn doch dringend gebraucht hätte. In der Tat ist es so, wir brauchen jetzt für das Boostern mehr Impfstoff. Nicht nur für die Impfzentren und Ärzte. Wir brauchen ihn auch für die Apotheken. Aber dazu muss die Bundesgesetzgebung geändert werden."