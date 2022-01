Söder für Corona-Lockerungen ab Mitte Februar

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält baldige Lockerungen der Corona-Maßnahmen für möglich. Wenn es keine Überlastung der Krankenhäuser gebe, müssten Freiheiten an die Bürger zurückgegeben werden, betonte der CSU-Chef am Abend in der ARD.

"Omikron ist was anderes als Delta", sagte Söder mit Blick auf die aktuelle und vorher dominante Corona-Variante. Deswegen seien nun trotz hoher Infektionszahlen andere Maßnahmen nötig.

Mehr Freiheiten in Sport, Kultur und Gastronomie

Söder erwartet, dass in zwei Wochen der Höhepunkt der Omikron-Welle erreicht sein werde. Deswegen könne man schon jetzt darüber nachdenken, wie es danach weitergehen soll: beispielsweise mit einem Stufenplan.

Mehr Zuschauer könnten etwa bei Sport- und Kulturevents drin sein, mehr Möglichkeiten gebe es zudem bei der Gastronomie sowie Messen. Die nächste Runde der Bund-Länder-Abstimmungen Mitte Februar solle aber noch abgewartet werden, betonte der CSU-Chef in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". "Ich glaube, wir müssen Schritt für Schritt gehen." Erste Lockerungen sind in Bayern am Donnerstag bereits in Kraft getreten.

"Präsenzunterricht aussetzen führt ins Chaos"

Schulen will Söder um jeden Preis offenlassen. "Präsenzunterricht aussetzen führt ins Chaos", sagte der CSU-Chef mit Blick auf das Land Berlin, wo die Präsenzpflicht angesichts der hohen Infektionszahlen ausgesetzt wurde. Söder sagte, mit der engmaschigen Testung der Schüler zusammen mit der Maskenpflicht gebe es ein hohes Maß an Sicherheit.

Alles, was die Politik unternehme, müsse mit den Menschen und nicht gegen die Menschen geschehen, forderte Söder. Eine Null-Covid-Strategie funktioniere nicht, das habe sich in China gezeigt. Daher brauche es neben der medizinischen auch eine gesellschaftliche und psychologische Beurteilung. Wenn die Sicherheit gewährleistet und das Gesundheitssystem nicht überlastet ist, müsse es mehr Freiheit geben, so Söder. Die Inzidenz allein sei nicht mehr aussagekräftig.

SPD und FDP: Frühzeitig Öffnungsschritte festlegen

Im Grundsatz ähnlich hatten sich zuvor auch Vertreter von SPD, FDP und der CDU geäußert. FDP-Parteichef Christian Lindner kündigte an, "schon jetzt konkret daran (zu) arbeiten, wann und unter welchen Bedingungen es zu schrittweisen Öffnungen kommen kann." Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Sepp Müller (CDU) sagte: "Die Omikron-Wand wird in den nächsten 14 Tagen ihren Höchststand erreichen. Diese Zeit müssen alle Beteiligten nutzen, um mit Augenmaß Öffnungsschritte zu skizzieren."

SPD-Vize Dirk Wiese will unter Einbeziehung des Expertenrates der Bundesregierung beraten, "welche Branchen und Bereiche zuerst hierunter fallen können." Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte zuvor über eine "Lockerungsperspektive" für die zweite Februarhälfte oder Anfang März gesprochen.

Sieben-Tage-Inzidenz auf Höchststand

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen ist unterdessen erneut auf einen Höchstwert gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) nach Angaben von Sonntagmorgen binnen eines Tages 118.970 Neuinfektionen. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche stieg auf 1.156,8 - am Vortag lag die bundesweite Inzidenz bei 1.127,7, vor einer Woche bei 806,8. Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind.