Söder fordert vom RKI "verlässliche Zahl" für Corona-Lockerungen

Immer wieder nahm Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in der Debatte über die Corona-Krise zuletzt insbesondere Virologen in Schutz. Nun überrascht der CSU-Politiker mit einer Forderung an das Robert-Koch-Institut: "Was vielleicht das Allerwichtigste wäre für uns alle, dass wir vom Robert-Koch-Institut mal eine verlässliche Zahl bekommen, ab wann, wie es gefährlich wäre", sagte er am Sonntagabend in der ARD-Talkshow "Anne Will" mit Blick auf Lockerungen der Corona-Beschränkungen.

Das Problem sei, dass es gegenwärtig verschiedene Zahlen gebe, die "manchmal auch für etwas Verwirrung sorgen". Söder mahnte daher einen "Zahlenkomplex" an, "der uns sagt, ab diesem Punkt, ab jener Zahl ist es verantwortlich oder ist es nicht verantwortlich, Dinge zu entscheiden". Dann könne die Politik "mit gutem Gewissen und vertretbar die nächsten Schritte planen". Es gehe beispielsweise um die Frage, "wie ist das Verhältnis von Reproduktionszahl, Neuinfektionen, Zahl der Genesenen". In den vergangenen Wochen seien "in der Tat sehr unterschiedliche Gewichtungen vorgenommen" worden.

Habeck: "Das wird Politik entscheiden müssen"

Die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), Jutta Allmendinger, widersprach Söders Forderung nach einer solchen Vorgabe aus der Wissenschaft. Damit könne die Wissenschaft leider nicht dienen, betonte sie in der Sendung. "Und das ist auch nicht die Aufgabe der Wissenschaft, da zu dienen. Sondern wir können Ihnen ein Set von unterschiedlichen Maßen vorgeben, und die demokratisch legitimierte Politik muss dann entscheiden - in großer Unsicherheit."

Laut Grünen-Chef Robert Habeck braucht die Politik zwar verlässliche Daten. "Aber die wissenschaftlichen Empfehlungen werden niemals Politik entbinden, politische Entscheidungen zu treffen." Es sei nicht Aufgabe der Virologen, Abwägungsentscheidungen zu treffen. "Das wird Politik entscheiden müssen", sagte der Grünen-Vorsitzende.