Söder fordert Gaspreis-Deckel und mehr Geld vom Bund

Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) hat vor dem Hintergrund der Energiekrise die Bundesregierung erneut zu einer raschen staatlichen Deckelung der Gaspreise aufgefordert. "Wir brauchen dringend einen Gaspreisdeckel, damit die Menschen in unserem Land gut durch den Winter kommen", sagte Söder der "Augsburger Allgemeinen". Andernfalls drohe eine Pleitewelle für den gesamten Mittelstand, das Handwerk und ein Abstieg für weite Teile der Bevölkerung, sagte der CSU-Chef.

Ampel-Koalition soll auf Gasumlage verzichten

"Wir erleben eine nie dagewesene Steigerung beim Gaspreis und müssen unbedingt verhindern, dass Normalverdiener zu Geringverdienern werden“, sagte Söder. Er verlangte von der Ampel-Koalition eine Kehrtwende im Umgang mit den Folgen der Energiekrise. Die Bundesregierung müsse auf weitere Belastungen der Bevölkerung verzichten, so der CSU-Chef. Deshalb gehöre auch die ab Oktober geplante Gasumlage "abgeschafft", forderte Söder. Sie sei "eine politische Fehlkonstruktion und unnötiger Preistreiber für die Menschen."

Bund soll Schuldenbremse für Entlastungen lösen

Am Rande des Oktoberfestes hatte Söder bereits gegenüber dem Bayerischen Rundfunk erklärt, die Gasumlage müsse weg, da sie eine Zusatzbelastung darstelle. Daher sei ein echter Gaspreisdeckel nötig. Zudem forderte er vom Bund einen "wirklich großen Ansatz der finanziellen Hilfe" bei Entlastungen für Bürger und Wirtschaft. Die Herausforderung des Winters würden "schlimmer als bei Corona". Deswegen müsse "auch in gleicher Dimension ein Rettungsschirm her".

In der "Augsburger Allgemeinen" legte Söder legte nun bei seiner Kritik am Entlastungspaket der Bundesregierung nach und forderte eine Debatte über die Schuldenbremse beim Bund. "Der Bund sollte sich ehrlich machen", erklärte Söder. Während den Ländern "durch die Schuldenbremse die Hände gebunden" seien, hantiere "der Bundesfinanzminister in Schattenhaushalten mit gigantischen Milliardensummen". Man benötige eine "finanzpolitisch eine große Lösung - und nicht nur kleines Besteck."

Kühnert: "Söder hat zu tief ins Glas geschaut"

SPD-Generalsekretär Kühnert reagierte auf die Forderungen Söders mit harschen Worten. Gegenüber der "Rheinischen Post" erklärte er: "Während die Menschen in Deutschland dringend darauf angewiesen sind, dass die Entlastungen der Bundesregierung bei ihnen ankommen, spielt Markus Söder politische Spiele."

Bayerns Regierungschef nehme für seine Privatfehde mit der Ampel ein ganzes Entlastungspaket in Geiselhaft. "Das ist politischer Größenwahn auf Kosten von Millionen Menschen in Bayern und dem ganzen Land. Deutschland hat jetzt keine Zeit für die Launen eines CSU-Mannes, der beim Oktoberfest zu tief ins Glas geschaut hat."

Kühnert sagte weiter, selbstverständlich gebe es in der Umsetzung der Entlastungen zwischen Bund und Ländern finanzielle und technische Fragen zu besprechen. Deshalb habe Kanzler Scholz für den 28. September zu dem Treffen mit den Ministerpräsidenten eingeladen.

Auch andere Länderchefs wollen mehr Geld vom Bund

Söder ist allerdings nicht der einzige Ministerpräsident, der in der Energiekrise nach einem stärkeren finanziellen Engagement des Bundes ruft. Der baden-württembergische Regierungschef Kretschmann hat bereits angekündigt, das dritte Entlastungspaket im Bundesrat zu blockieren, da die Kosten für die Länder "nicht stemmbar" seien.

Finanzminister Lindner plant bisher, dass etwa 19 der 65 Milliarden Euro, die das Entlastungspaket kostet, die Länder tragen sollen. Das ist auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zu viel. Er drängte auf eine schnelle Entscheidung über ein Aussetzen der Schuldenbremse und übt Kritik an der Aufteilung der Kosten zwischen Bund und Ländern.

Weil (SPD) sagte der Deutschen Presse-Agentur, bei den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzler Scholz am 28. September solle Einvernehmen darüber erzielt werden, dass man sich in einer Notlage befinde und dass dementsprechend die von der Schuldenbremse des Bundes gesetzten Beschränkungen in dieser Lage ausgesetzt werden müssten.

Lindner will an Schuldenbremse festhalten

Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse sieht vor, dass die Haushalte von Bund und Ländern grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen sind. Es gibt allerdings einen Spielraum, der für den Bund höchstens 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts beträgt: Bei Naturkatastrophen oder anderen Notsituationen kann die Schuldenbremse ausgesetzt werden, was 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie geschehen ist.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bekräftigte zuletzt jedoch das Festhalten an der Schuldenbremse. Für ihn sei klar, "dass wir die notwendige Hilfe auch bei den hohen Gaspreisen verbinden müssen mit dem klaren Bekenntnis zur Schuldenbremse des Grundgesetzes", sagte der FDP-Vorsitzende am Sonntag im "Bericht aus Berlin" der ARD.

"Wir können nicht dauerhaft Schulden machen, um Wohlstandsverluste auszugleichen, denn die Bürgerinnen und Bürger müssen diese Schulden ja auch zurückzahlen", sagte Lindner. Es gehe um gezielte Maßnahmen, die mit der Schuldenbremse vereinbar seien. Lindner sprach sich für Bürokratieabbau und eine Absage an "ideologische Festlegungen in der Energiepolitik, Stichwort Kernkraft" aus.

FDP: "Die Länder ducken sich weg".

Aus der FDP kommt Unterstützung für den Bundesfinanzminister. FDP-Fraktionschef Christian Dürr erklärte: "Eine Begrenzung der Staatsausgaben ist in Zeiten galoppierender Preise vor allem auch eine Inflationsbremse. Das ist wichtig, denn eine weiter steigende Inflation ist für unser Land nicht tragbar."

Auch FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai konterte die Kritik der Länder und nahm sie in die Pflicht. Der "Rheinischen Post" sagte er: "Es kann nicht sein, dass die Länder immer nur Forderungen stellen, sich dann aber wegducken, wenn es um die Umsetzung geht."