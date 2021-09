Söder: "Die besten Kanzler-Chancen hat derzeit Olaf Scholz"

CSU-Chef Markus Söder zeigt sich zwar weiter offen für Jamaika-Sondierungen, sieht aber zunächst die SPD bei der Regierungsbildung am Zug. Klar sei, dass erst einmal ein Ampel-Bündnis naheliege, sagte Söder in Berlin nach der konstituierenden Sitzung der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Er fügte hinzu: "Die besten Chancen Kanzler zu werden, hat derzeit Olaf Scholz."

Es sei wichtig, das Wahlergebnis zu respektieren, sagte der CSU-Chef. Für die Union sei es "eine schwere Niederlage" gewesen, sie habe auf breiter Front einen Einbruch erlitten. Daher wolle er auch Scholz dazu gratulieren, dass die SPD die meisten Stimmen bekommen habe.

Söder zu Gesprächen über Jamaika bereit

Für die Union lasse sich aus dem Wahlergebnis kein Regierungsauftrag ableiten, es gebe aber eine Verantwortung fürs Land. Man sei daher zu Gesprächen über eine mögliche Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen bereit. "Aber wir werden uns nicht anbiedern." Söder machte deutlich, dass die Union nach der Wahlniederlage nun "Stabilität und Ordnung" in ihre Prozessstrukturen bringen müsse, um überhaupt gesprächsbereit zu sein.

Söder ließ auf Nachfrage offen, welche Rolle er am Ende spielen könnte, sollte es zu einer Jamaika-Koalition kommen. Mit Blick auf Berichte, Söder könne sich am Ende sogar zum Kanzler wählen lassen, sprach er von "Spekulationen, die keinen Nährboden haben".

Die Union hatte bei der Bundestagswahl mit 24,1 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis erzielt. Sie lag damit knapp hinter der SPD mit 25,7 Prozent der Stimmen. CDU-Chef Armin Laschet hatte der SPD am Montag einen klaren Sieg indirekt abgesprochen: Keine Partei könne aus dem Ergebnis einen Regierungsauftrag ableiten - weder die Union noch die SPD. Beide Volksparteien hätten ihr Ziel nicht erreicht, über 30 Prozent zu kommen. Mit Blick auf Scholz mahnte Laschet: "Keiner sollte so auftreten, als wenn er alleine entscheiden könnte wie er eine Regierung bildet."

SPD lädt zu ersten Sondierungsgesprächen

Die SPD will bereits in dieser Woche Sondierungsgespräche mit Grünen und FDP für eine Ampel-Koalition aufnehmen. Eine entsprechende Einladung ging am Montag an die beiden Parteien, wie SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich heute in Berlin sagte.

Ebenso wie der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck und zuvor FDP-Chef Christian Lindner betonte Mützenich, die Gespräche sollten anders als bei den gescheiterten Jamaika-Sondierungen von 2017 vertraulich ablaufen.

2017 soll sich nicht wiederholen

"Es geht darum, dass wir konzentriert in die Gespräche gehen", sagte Mützenich vor der ersten Sitzung der neuen SPD-Bundestagsfraktion. Mit Blick auf die 2017 gescheiterten Jamaika-Gespräche unter Führung der Union sagte Mützenich an die Adresse von Grünen und FDP: "Beide Parteien müssen sich klar darüber werden, dass das Schauspiel, das sie vor vier Jahren hier manchmal auf Balkonen absolviert haben, nicht den Aufgaben gerecht wird."

Das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen im Jahr 2017 war auch darauf zurückgeführt worden, dass fortlaufend Informationen aus den Gesprächen in die Öffentlichkeit gelangt waren. Zudem hatten sich die Verhandler in den Sitzungspausen häufig auf dem Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft gegenüber dem Reichstagsgebäude gezeigt.

Grüne und FDP wollen sich zuerst absprechen

Grüne und FDP hatten angekündigt, sie wollten zunächst untereinander Gespräche führen, um Gemeinsamkeiten auszuloten. Nach "Spiegel"-Angaben sollen diese am Mittwoch starten. Eine FDP-Sprecherin teilte lediglich mit, die Gespräche sollten "zeitnah" stattfinden. "Über alles andere wurde Vertraulichkeit vereinbart." Auch die Grünen machten dazu keine Angaben.