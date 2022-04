Söder auf CSU-Parteitag: Berliner Ampel ist "eine Lichtorgel"

CSU-Chef Markus Söder wirft der Bundesregierung vor, die Menschen bei den Energiepreisen nicht angemessen zu entlasten: "Wir müssen an die denken, die nicht so leicht so viel Geld in der Tasche haben", sagte Söder beim kleinen Parteitag in Würzburg.

Entlastung auf "breiter Front" gefordert

Studenten und Rentner profitierten nicht vom Entlastungspaket der Ampel. "Wir sollten nicht einige wenige, sondern auf breiter Front entlasten", rief Söder den Delegierten zu. Auch die mittelständische Wirtschaft müsse stärker berücksichtigt werden.

CSU als Partei für die "Leberkäs-Etage"

Hart kritisierte Söder Forderungen wie "Frieren für den Frieden" oder den Verzicht auf Fleisch. Dergleichen wirke auf viele Familien "überheblich". Die CSU kümmere sich nicht um "die Kaviar-, sondern die Leberkäs-Etage" und sei "nah bei den Menschen", rief Söder einen alten Slogan seiner Partei in Erinnerung.

Atomkraft zumindest absehbar fortsetzen

Um die Inflation und speziell die hohen Strom- und Gaspreise einzudämmen, bekräftigte Söder die Forderungen nach einer Energiepreisbremse und längeren Laufzeiten für Atomkraftwerke: Am Ausstieg aus der Atomkraft Ende des Jahres wie geplant festzuhalten, nannte Söder "willkürlich, unvernünftig".

Dass es die Union in der schwarz-gelben Bundesregierung war, die diese Pläne nach dem Atomunfall in Fukushima entwickelt hatte, was zumindest die Frage nach dem Vorwurf der "Willkür" aufwirft, ließ er unerwähnt.

"Gas-Crash als falschen Ansatz"

Abermals warnte der Söder vor einem sofortigen Boykott russischen Gases. Deutschland müsse zwar Unabhängigkeit von russischer Energie anstreben. "Aber einen Gas-Crash halten wir für falsch", sagte der CSU-Chef. Dies würde zu viele Arbeitsplätze gefährden und schwierige Verteilungsfragen innerhalb Deutschlands aufwerfen.

Scharfe Kritik an Bundesregierung

Auch mit der Ukraine-Politik der Bundesregierung ging Söder hart ins Gericht. Der SPD-Kanzler agiere zögerlich und verstecke sich. Er frage sich, ob man "nicht eine Vermisstenanzeige für Olaf Scholz aufgeben sollte", so Söder. Die Grünen machten dagegen mit ihrer harten Russland-Politik "das komplette Gegenteil dessen", wofür sie früher gestanden hätten.

Söder attackiert auch Altkanzler Schöder

Auch den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder ging Söder scharf an: Er sei "ein sturer, alter, skurriler Mann", der aus der SPD austreten und seine Ansprüche als Altkanzler aufgeben solle, so der CSU-Chef in seiner Rede.

Dem laut Leitantrag inhaltlichen Schwerpunkt des Parteitags, der Außenpolitik, widmete sich Söder nur am Rande. Das Wort "Nato" fiel gar nicht. Der Leitantrag wurde inzwischen einstimmig beschlossen. Ihm zufolge fordert die CSU, die militärischen Fähigkeiten Deutschlands im Rahmen der Nato und der EU auszubauen. So schlägt sie beispielsweise eine "europäische Verteidigungsunion" vor, mit einheitlichen Kommandostrukturen und einheitlichem Beschaffungswesen.