Söder: Atomenergie als Brückentechnologie nötig

Einen Tag vor der Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im ARD-Interview noch einmal betont, dass er die Kernenergie als Brückentechnologie weiterhin für notwendig hält. Die Zeit, in der der Atomausstieg beschlossen wurde, sei eine andere gewesen. "Wir spüren diese große Energiekrise. Wir brauchen jedes Fitzelchen Energie, alles an Erneuerbaren, aber auch andere Bereiche wie die Kernenergie." Bayern treibe auch den Ausbau der Windenergie im On-Shore-Bereich massiv voran. Für die windstillen Nächte habe man jedoch bislang kein Konzept.

Söder befürchtet weiter steigende Strompreise

Deshalb sei der Atomausstieg ökologisch unvernünftig und auch wirtschaftlich gefährlich, weil dadurch die Strompreise weiter in die Höhe gingen, so Söder. Unzählige Menschen aus der Wirtschaft, aus dem Energiebereich und aus der Bevölkerung sähen das genauso. Der bayerische Ministerpräsident bezeichnete es als "Doppelmoral", auf Kernenergie zu verzichten und auf Kohle zu setzen. Söder sagte, er sähe die Zuständigkeit für Atomenergie lieber bei den Ländern als beim Bund. Denn er befürchte Probleme in der regionalen Netzspannung und Stromversorgung.

Söder beklagt "ideologische Geiselhaft der Grünen"

Viele europäische Länder, die sich auch schon von der Atomenergie verabschieden wollten, bauten jetzt wieder neue Kraftwerke, so Söder. Deshalb halte er dies auch in Deutschland für möglich.

"Der Rückbau soll über 20 Jahre gehen. Es ist nicht einfach, wieder einzusteigen. Aber möglich ist es, nach der nächsten Bundestagswahl auf jeden Fall", so Söder im ARD-Interview. "Wir können doch nicht am Ende, nur weil die Grünen uns in eine Art ideologische Geiselhaft zwingen, bereit sein, unsere Chancen der Zukunft aufzugeben."

Söder zur Atommüll-Debatte: Endlager "nur ein Zwischenschritt"

Söder äußerte sich in dem Interview auch zum Thema Endlagerung und sagte, er sei sich sicher, dass die Endlager-Debatte von heute nur ein Zwischenschritt sein werde. Es gebe neue Forschungsergebnisse, dass Atommüll in der Zukunft ganz anders genutzt, reaktiviert und sogar in Form von Strom verwendet werden könne. "Technologie wird weitergehen", so der Ministerpräsident. "Es ist eine völlig absurde Idee: Wir sagen, für eine Million Jahre wollen wir jetzt ein Lager bauen. Rechnen Sie mal zurück, vor einer Million Jahre, wo da der Stand der Menschheitsgeschichte war."