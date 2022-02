"Sober curiosity": Die neue Lust auf Abstinenz

"Früher kannten mich meine Freunde als Partygirl", sagt Katri Ylinen, 31. Sie habe Alkohol konsumiert, um betrunken zu werden. Doch irgendwann wurden die Katertage zu viel. "Ich war selbst erschrocken und ein paar Freunde haben gefragt, ob ich noch alles unter Kontrolle habe," erzählt Ylinen, als sie über ihren früheren Alkoholkonsum spricht. "Meine physische Gesundheit hat gelitten." Seit drei Jahren ist sie abstinent.

Laura Wathén, 29, ist seit 11 Jahren nüchtern. "Ich habe an meinem 19. Geburtstag Schluss gemacht. Ich hatte schon für eine Weile gedacht, dass Alkohol nicht zu mir passt: Er nahm mir mehr, als er mir gab. Nach meiner Entscheidung habe ich die Wochenenden zurückbekommen", erzählt Wathén.

"Katerlos" und glücklich damit

Ylinen und Wathén sind die Gründerinnen der finnischen Bewegung "Darravapaa", das bedeutet "katerlos". Sie haben einen Instagram-Account, Telegram-Channels in den größten finnischen Städten und auch einen Podcast. Die Idee dahinter ist, Leute zusammenzubekommen, die ohne Kater leben wollen und neugierig auf Abstinenz sind. Die Bewegung wurde für ihre Arbeit schon ausgezeichnet.

Die beiden jungen Frauen verbanden den Alkohol mit Geselligkeit. Sie bemerkten aber, dass sie ihren Stress, negative Gefühle und depressive Symptome mit Alkohol behandelten. Beide waren neugierig auf Abstinenz, weil sie wissen wollten, wie man Party ohne Alkohol und Kater machen könnte. Und sie sind nicht allein. Besonders Jugendliche sagen immer öfter "Nein" zu Alkohol.

Jugendliche trinken weniger als früher

In der westlichen Welt wächst eine neue, nüchternere Generation heran, das zeigen verschiedene Studien. Laut einer Arbeit des Nordic Welfare Center (2019) trinken die Minderjährigen zum Beispiel in Skandinavien weniger als früher. Der Wendepunkt liegt irgendwo in den 2000er-Jahren. In allen nordischen Ländern ist der Anteil der 15-jährigen, die noch nie Alkohol probiert haben, seither gestiegen.

Die Statistiken zeigen, dass ähnliches auch in Deutschland passiert. Laut eines Forschungsberichts der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) beträgt der Anteil der Jugendlichen, die im Jahr 2019 wöchentlich Alkohol konsumiert haben, rund 9,5 Prozent. 2004 waren es noch mehr als doppelt so viele.

"Wir finden hier ähnliche Entwicklungen wie in den nordischen Ländern, aber die Veränderungen dort sind sehr groß. Andererseits war das Ausgangsniveau in nordischen Länder sehr hoch, deswegen fällt auch die Änderung so stark aus", berichtet Professor Ludwig Kraus vom Institut für Therapieforschung in München.

Alkohol in Deutschland ist vergleichsweise billig

Es gebe aber auch Unterschiede zwischen Deutschland und nordischen Ländern. In Finnland wird Alkohol stark besteuert, wogegen in Deutschland Alkohol von allen EU-Ländern am geringsten besteuert wird und daher sehr billig ist.

"Es ist interessant, dass die Konsumzahlen bei Jugendlichen trotz weniger restriktiver Alkoholpolitik in Deutschland zurückgehen”, erzählt Kraus. Es sei jedoch noch unklar, ob der geringere Alkoholkonsum von Jugendlichen direkt zu reduziertem Trinkverhalten bei jungen Erwachsenen führt.

Das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern hat sich verändert

Die Expertin Kirsimarja Raitasalo der finnischen Gesundheitsbehörde THL erzählt im Gespräch mit dem BR, dass es in Finnland nicht den einen ausschlaggebenden Grund für die Änderungen in Alkoholkonsum gibt. Aber: "Die Jugendlichen haben die Erfahrung gemacht, dass der Zugang zu Alkohol schwieriger und die Selbstregulierung der Geschäfte strenger geworden ist.

Und ein weiterer Punkt sei wichtig: "Das Verhältnis zwischen Kinder und Eltern hat sich verändert. Die Eltern wissen, womit sich ihre Kinder beschäftigen und die Kinder haben möglicherweise kein Gefühl der Rebellion so wie früher", so Raitasalo. Laut Kraus ist dieser Grundsatz "My parents are my best friend" eine globale Entwicklung.

Heutzutage kennen die Jugendlichen auch die Risiken von Alkoholkonsum besser. "Es kann auch sein, dass junge Leute Angst haben, dass ihr Alkoholkonsum auf Social Media landet. Das kommt später heraus und wird von Eltern oder Arbeitgebern gesehen", sagt Raitasalo.

Keine Einladungen für Partys?

Wathén und Ylinen sind sehr zufrieden mit ihrem Entschluss, ohne Alkohol zu leben. Trotzdem war die Entscheidung nicht leicht: In Finnland ist Alkohol zum Beispiel ein sichtbarer Teil der Studentenkultur. Wathén und Ylinen hatten Angst, dass sie keine Einladungen für Partys mehr bekommen würden.

Das war ein weiterer Grund, weshalb sie die Darravapaa-Gemeinschaft im März 2021 gegründet haben. "Wir beide hatten dieselben Fragen: Werde ich alleine mit meiner Entscheidung leben? Bin ich ein langweiliger Mensch für den Rest meines Lebens?", erzählt Wathén.

Die Frauen hatten zusammen darüber diskutiert, was andere für Inhalte sehen möchten, wenn sie selbst das Leben ohne Alkohol wählen. Sie wollten Unterstützung bieten - und vielleicht auch selbst unterstützt werden.

Spaß ohne Alkohol

Laut Ylinen und Wathén sind 80 Prozent der Darravapaa-Follower 25 bis 35 Jahre alte Frauen. Nicht alle sind abstinent, aber alle sind neugierig. "Sie haben vielleicht ein bisschen mit der Idee aufzuhören geflirtet. Und das reicht schon. Wir haben keine Aufnahmeprüfung", sagt Ylinen.

Wathén gibt einige Tipps für die Abstinenz. "Zuerst habe ich einfach einige Regeln aufgestellt: Ich darf nur ein Getränk trinken. Ich fahre mit dem Auto auf die Party, deswegen darf ich natürlich nichts trinken", erzählt Wathén.

Die Belohnung ist für sie die Unabhängigkeit, sagt Wathén: "Das beste Gefühl ist, wenn man bemerkt, dass man kein anregendes Getränk braucht, um zu tanzen oder an einem Rave teilzunehmen."