So wird der Kaminofen fit für die Wintersaison

"Das größte Problem befindet sich in der Regel VOR dem Kamin!", erzählt Kaminkehrer Robert Steidl. "Und das sind die Benutzer!" Er muss es wissen: Fast 40 Jahre reinigt er nun schon Kamine und kontrolliert Feuerstellen. Immer wieder stellt er fest, dass viele Öfen falsch bedient werden. Gerade jetzt, im Herbst, sollten die Feuerstellen richtig gewartet werden.

Tipp 1: Ofenrohre und Schornstein reinigen

Rußablagerungen im Schornstein können die Luftzufuhr behindern und die Funktion des Kachelofens einschränken. Im Sommer bauen Vögel gerne ihre Nester in die ruhenden Kaminrohre, Laub sammelt sich an. Diese Verstopfungen können dazu führen, dass giftige Gase aus der Verbrennung in den Wohnraum gelangen. Vereinbaren Sie also rechtzeitig vor dem ersten Anheizen einen Termin mit Ihrem Kaminkehrer.

Die in der Wohnung liegenden kleineren Ofenrohre können Sie selbst kontrollieren. Geringe Rückstände wie Staub lassen sich leicht mit dem Handbesen entfernen. "Manchmal lagert sich innerhalb eines Jahres bis zu einem Zentimeter Feinstaub in den Ofenrohren ab. Dann sollte man einen Fachmann zum Reinigen holen, also einen Ofenbauer oder Schornsteinfeger", rät Robert Steidl. Denn Feinstaub ist schlecht für unsere Lungen.

Tipp 2: Dichtungen und Steine im Ofen prüfen

Holz brennt am saubersten ab, wenn die Belüftung stimmt. Ist die Dichtung defekt, dringt zu viel Luft ein – giftige Gase können entstehen. Also die Dichtungen vom Fachmann vor dem ersten Anheizen erneuern lassen.

Wichtig für eine gute Verbrennung sind auch die Schamottsteine im Inneren des Ofens: Sie bündeln die Verbrennungshitze, speichern die Wärme und geben sie langsam nach außen in das Zimmer ab. Wenn der Schamottstein beschädigt ist durch Risse oder Löcher, dann geht die Temperatur wesentlich schneller auf den Gußkörper des Ofens über und könnte so auch zum Totalschaden führen. Der Ofenbauer kann den Stein fachgerecht ersetzen.

Tipp 3: Brennholz vorbereiten

"Beim Holz ist es mal ganz wichtig, dass es die richtige Holzfeuchte hat. Es soll ca. zwei Jahre trocknen, aber nicht in Meterscheiten und rund, sondern aufgespalten", sagt Kaminkehrermeister Robert Steidl. Die Restfeuchte sollte unter 20 Prozent liegen, einen Feuchtigkeitsmesser gibt es in jedem Baumarkt zu kaufen. Gut getrocknetes Holz liefert mehr Wärme und brennt sauberer ab.

Wichtig ist auch die richtige Brennstoffmenge - also nicht zu viel Holzscheite auf einmal in den Ofen schütten, sonst kommt der Ofen mit der Abgasabführung nicht hinterher, es qualmt, Kohlenmonoxid bildet sich. Welcher Ofen wie viel Holzmasse verträgt, steht in der Gebrauchsanleitung. Für einen Ofen mit einer Heizleistung von acht Kilowatt reichen zwei Kilo Brennholz, das sind gerade mal zwei große Holzscheite.

Tipp 4: Richtig heizen

Zuerst wird das Brennholz in den Ofen geschichtet, zum Schluss kommt obenauf die mit Wachs getränkte Holzwolle. So kann das Feuer von oben nach unten brennen.

Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Tipp: Geduld haben, dem Feuer Zeit lassen. Wer dauernd die Ofentür aufreißt und nachlegt, senkt die Hitze. Erst wenn sich ein Glutbett gebildet hat, sollte wieder nachgelegt werden. "Das Nachlegen ist der häufigste Streitpunkt zwischen Mann und Frau!", beobachtet Robert Steidl bei seinen Hausbesuchen. Wer richtig heizt, spart Geld – und lebt gesünder.