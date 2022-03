So streiten AfD und Linke über Russlands Krieg in der Ukraine

"Ihr seid nur daran interessiert, eure alte Ideologie in jeder Hinsicht zu retten. Die Nato ist böse, die USA sind böse, die Bundesregierung ist böse und damit Schluss für euch" - es waren bittere Worte, die Gregor Gysi in einem Brief an sieben Abgeordnete der Linksfraktion kurz nach dem Einmarsch Russland in die Ukraine richtete. Die Gruppe um Sahra Wagenknecht hatte nach der Sondersitzung des Bundestages eine Erklärung abgegeben und darin unter anderem "die kritiklose Übernahme der vor allem von den USA in den letzten Jahren betriebenen Politik" angeprangert. Entsetzt sei er über diese Erklärung, schrieb Gysi daraufhin in seinem Brief.

Die Linke: Nato als Feindbild

Es ist etwas ins Rutschen geraten innerhalb der Linken, der Partei also, die in den vergangenen Jahren teils fast trotzig an der Seite Russlands stand. Ähnlich wie die Friedensbewegung waren die Nato, die USA oder auch allgemein der Westen das über Jahrzehnte eingeübte Feindbild. Umso mehr Verständnis brachte man für Regime wie in Venezuela, China oder eben Russland auf. Als der russische Dissident Alexei Nawalny im August 2020 vergiftet wurde, meinte der ehemalige Linken-Chef Klaus Ernst darin gar ein Manöver des Westens erkennen zu können, um Kremlchef Putin zu diskreditieren.

Schmerzhafte Diskussionen

Trotz des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges auf die Ukraine stehen manche Linkspolitiker immer noch stramm an der Seite Russlands. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andrej Hunko nahm zwei Tage nach dem Angriff an einer zweistündigen Diskussionsrunde teil. In dem Beschreibungstext zur Veranstaltung wird Putins Propaganda übernommen, wonach Russland jetzt ernst macht mit der "Entnazifizierung" und "Demilitarisierung" der Ukraine.

Der Partei, und das zeigt nicht zuletzt der Brief von Gregor Gysi, dürften also schmerzhafte Diskussionen bevorstehen. Die Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow stimmt die Linke deswegen schon mal auf eine Programmdebatte ein. Der Krieg in Russland, so schreibt Hennig-Wellsow, verlange der Partei politische Nachdenklichkeit und persönliche Selbstkritik ab.

Hierbei könnte die Partei nicht nur auf programmatische, sondern auf organisatorische Herausforderungen zusteuern: Im Bundestag verfügt man nur knapp über die erforderliche Anzahl an Mandaten, um eine Fraktion zu bilden. Sollten sich nur drei Abweichler lossagen, würde aus der Fraktion eine Gruppe werden – und so zentrale parlamentarische Rechte einbüßen.