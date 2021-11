So sieht der Corona-Gesetzentwurf der Ampel aus

Die Ampel-Parteien wollen mit ihrer Mehrheit im Bundestag die epidemische Lage nationaler Tragweite nicht mehr verlängern. Sie läuft damit nach gut anderthalb Jahren zum 25. November aus. Stattdessen soll ein Gesetzespaket, das unter anderem das Infektionsschutzgesetz ändert, die meisten der Corona-Maßnahmen weiter rechtssicher ermöglichen.

Bisher mögliche schwerwiegende Einschränkungen von Grundrechten, also Kontaktbeschränkungen oder die generelle Schließung von Handel, Gastronomie, Dienstleistern und Schulen werden damit aber entfallen.

3G-Regel am Arbeitsplatz

Angesichts der Infektionszahlen, die so hoch sind wie noch nie in der Pandemie und der starken Belastung der Intensivstationen, wollen die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP auch zusätzliche Maßnahmen. Die wichtigste davon: bundesweit 3G am Arbeitsplatz. Das heißt, dass Arbeitnehmer einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen müssen oder aber - täglich – einen negativen Test.

Umstritten ist dabei das Recht der Arbeitgeber, den Impfstatus zu erfragen. Aus Datenschutzgründen ist das bisher nicht erlaubt. Logischerweise lässt sich aber die 3G-Regel ohne ein solches Auskunftsrecht nicht umsetzen. Das Bundesarbeitsministerium versucht, für dieses Dilemma eine Lösung zu finden. Schwierig ist auch die Frage, was mit Arbeitnehmern geschieht, die keine Nachweise vorlegen wollen.

Was ist in den Alten- und Pflegeheimen geplant?

Nicht nur die Sozialverbände fordern regelmäßiges Testen in Alten- und Pflegeheimen. Für Besucher immer und für Pflegekräfte mindestens zweimal wöchentlich. Auch dann, wenn sie geimpft sind. Der Hintergrund: Bei den derzeit hohen Infektionszahlen steigt das Risiko auch für Geimpfte, sich zu infizieren und das Virus auch unbemerkt weiterzutragen.

Die Bewohner in den Alten- und Pflegeheimen tragen trotz Impfung ein hohes Risiko, schwer zu erkranken. Einmal wegen Vorerkrankungen und zum anderen wegen der schwächeren Immunabwehr im Alter. Im Gesetzentwurf der Ampel-Parteien steht zu diesem Thema allerdings bisher nichts Konkretes.

Rückkehr zu kostenlosen Bürgertests

Die kostenlosen Tests waren am 10. Oktober ausgelaufen. Das soll jetzt wieder rückgängig gemacht werden. Eine entsprechende neue Verordnung ist bereits für nächste Woche geplant. Allerdings will man einen Wildwuchs von Teststationen verhindern. Neben den im Moment bereits tätigen Testzentren sollen nur Sanitätshäuser und Drogerien neu eine Zulassung beantragen können.

Der Virologe Christian Drosten befürchtet allerdings, dass mehr Testen die derzeitige Krise kaum lösen wird. Es sei nicht falsch, die Tests wieder anzubieten, aber das Problem sei, dass das Virus zurzeit auch von vielen symptomlosen Geimpften weitergetragen wird, die sich nicht testen lassen.

Unterstützung für Corona-Betroffene wird verlängert

Wer Corona-bedingt finanzielle Einbußen erleidet, kann vereinfacht Grundsicherung beantragen. Diese Regelung soll bis März 2022 verlängert werden. Eltern können auch weiterhin pro Elternteil 30 statt zehn Tage Tagegeld beanspruchen, beziehungsweise 60 Tage bei Alleinerziehenden. Immer dann, wenn ein Kind erkrankt oder wegen Corona-Verdacht in Quarantäne betreut werden muss.

Kritik aus Bayern und Sachsen

Vor allem aus Bayern und Sachsen kommt Kritik. Beide Bundesländer sind besonders stark von Corona betroffen und warnen: Die Maßnahmen, die jetzt im neuen Infektionsschutzgesetz festgeschrieben werden, reichen nicht aus. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU fürchtet, dass man, um die vierte Welle zu brechen, möglicherweise doch einen neuen Lockdown bräuchte. Das sei aber mit dem Wegfall der epidemischen Lage nicht mehr möglich.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU, kritisiert die Pläne der Ampel-Parteien. Sie seien, so Söder, nicht mehr als ein "Erste-Hilfe-Kasten" und würden der dramatischen Lage nicht gerecht. Gerade Bayern drängt auch auf ein neues Bund-Länder-Treffen. Denn bundesweit verabredete Regeln würden in der Bevölkerung weit besser akzeptiert. Nebeneffekt: Es entlastet Landesregierungen auch, wenn sie auf einen gemeinsamen Beschluss verweisen können.

Wissenschaftler: Wir brauchen bundesweit 2G-Regel

Auch die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, kritisiert die geplanten Regeln als nicht ausreichend. Der Präsident der Leopoldina, Gerald Haug fordert, dass in Innenräumen bei Kultur- und Sportveranstaltungen und in der Gastronomie bundesweit 2G gelten müsse. Ungeimpfte würden damit vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. Auch eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen sei nötig, so die Leopoldina, nicht nur für Pflegekräfte, sondern für alle, die als "Multiplikatoren" auftreten, also besonders viele Kontakte haben, etwa Lehrkräfte.

Zeitplan für das Gesetzespaket

Am heutigen Donnerstag ist die erste Beratung im Bundestag geplant. In den nächsten Tagen finden dann Expertenanhörungen im Bundestag statt. Nächste Woche, am 18. November soll der Bundestag abstimmen, der Bundesrat dann schon einen Tag später, am 19. November in einer Sondersitzung. So soll sichergestellt sein, dass rechtzeitig zum Auslaufen der epidemischen Lage am 25. November keine zeitliche Lücke für die Rechtssicherheit der Corona-Maßnahmen entsteht.