BR24live: Kanzlerwahl im Bundestag

Wenn Olaf Scholz von den Mitgliedern des Deutschen Bundestags zum Bundeskanzler gewählt ist, muss er zunächst ins Schloss Bellevue, wo ihm Bundespräsident Steinmeier die Ernennungsurkunde überreichen wird. Im Anschluss wird Olaf Scholz im Bundestag vereidigt, dann ist er offiziell der neunte deutsche Bundeskanzler.

Der genaue Zeitplan

Um 9.00 Uhr wird der Bundestag zusammenkommen, für die Wahl des Bundeskanzlers sind 90 Minuten eingeplant. Es wird keine Aussprache geben, ausschließlich gewählt. Und gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich vereint.

Es sind also mindestens 369 Stimmen erforderlich. Da die Ampelkoalition insgesamt 416 Sitze im Bundestag hat, gilt die Wahl von Olaf Scholz, die übrigens geheim ist, als sicher. Bisher wurde jede/r Kanzler/in im ersten Wahlgang gewählt.

"Der Gewählte ist vom Bundespräsidenten zu ernennen", heißt es im Grundgesetz. Scholz wird, wenn er vom Bundestag gewählt ist, gegen 10.30 Uhr ins Schloss Bellevue fahren, wo ihm die Ernennungsurkunde überreicht wird. Danach geht es zurück in den Bundestag, hier wird die unterbrochene Sitzung gegen 12.00 Uhr fortgesetzt.

Eidesformel im Bundestag

Die Eidesformel ist in Artikel 56 des Grundgesetzes festgelegt. Dort heißt es: "Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe."

Auf die religiöse Beteuerung allerdings kann verzichtet werden. Olaf Scholz hatte bereits mehrfach verzichtet - bei der Vereidigung zum Ersten Bürgermeister von Hamburg und zum Bundesfinanzminister.

Der Amtseid des Bundeskanzlers wird von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) abgenommen. Dazu wird die Urschrift des Grundgesetzes aus dem Tresor des Bundestages geholt. Wenn das geschehen ist, muss Olaf Scholz erneut zum Bundespräsidenten, diesmal aber zusammen mit seinem Kabinett. Bundespräsident Steinmeier wird den acht Frauen und acht Männern die Ernennungsurkunden überreichen und eine Ansprache halten.

Vereidigung des Bundeskabinetts

Gegen 13.30 Uhr wird die wieder unterbrochene Sitzung im Bundestag fortgesetzt. Dieses Mal wird Bundestagspräsidentin Bas die Eidesformel vorlesen und die Ministerinnen und Minister werden antworten: "Ich schwöre". Oder: "Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe."

Damit ist die Regierungsbildung abgeschlossen. Um 15.00 Uhr, so ist es geplant, soll Olaf Scholz die Amtsgeschäfte im Bundeskanzleramt von Angela Merkel übernehmen. Auch in den Ministerien werden am Mittwoch Übergaben stattfinden.

Noch am Mittwoch soll es die erste Kabinettssitzung geben

Schon gegen 17.00 Uhr soll es im Kanzleramt eine erste Kabinettssitzung geben. Und am Abend werden die Staatsministerinnen und -minister im Kanzleramt vereidigt. Darunter die 66-jährige Claudia Roth (B90/Grüne), die Staatsministerin für Kultur und Medien wird. Die Bayerin knüpft damit an das an, was sie beruflich vor den zahlreichen politischen Ämtern getan hat - als sie Managerin der Rockband Ton, Steine, Scherben war. "Ich will ich sein, anders will ich nicht sein." Dieser Songtext aus einem Lied ist ihr Credo.