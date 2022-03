So ist die Corona-Lage in Ländern mit einem Freedom Day

Ab dem 20. März sollen in Deutschland viele Corona-Auflagen wegfallen. Darauf haben sich Bund und Länder vor Kurzem geeinigt. Experten diskutieren noch darüber, ob dies angesichts der hohen Zahlen möglicherweise zu früh ist. In andere Ländern sind viele Corona-Regeln bereits gefallen. So ist die Corona-Lage und die Inzidenz in Dänemark, Schweden, Großbritannien und Israel:

Dänemark: Freedom Day am 1. Februar

Nach dem Freedom Day am 1. Februar fühlt sich der Alltag für viele Dänen schon wieder ziemlich normal an. In den Geschäften, Bussen und Bahnen der Hauptstadt Kopenhagen sieht man kaum noch Masken, die Cafés und Clubs sind wieder voller Menschen. Es gelten weder Maskenpflicht noch Corona-Pass oder Versammlungsgrenzen.

Inzwischen sind auch die Infektionszahlen stark gesunken, die landesweite Inzidenz liegt bei rund 1.500. Verschwunden ist die Pandemie aus dem Leben der Dänen aber längst noch nicht. Denn sie testen auch wesentlich weniger als noch im Februar. Die Schnelltestzentren sind seit Anfang März geschlossen - und auch die Zahl der PCR-Tests ist extrem zurückgegangen. Nur noch in besonderen Fällen sollen sich die Bürger testen lassen - etwa, wenn ein möglicher Risikopatient Symptome entwickelt.

Eine Überlastung des Gesundheitswesens befürchten Experten aber nicht, auch wenn täglich noch viele Patienten mit einem positiven Corona-Test in den Krankenhäusern aufgenommen werden. Denn die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen ist weiter sehr niedrig. Und rund die Hälfte der Todesfälle von positiv getesteten Patienten sei nicht auf Covid-19 zurückzuführen, melden die Behörden.

Schweden: Keine Corona-Maßnahmen seit 9. Februar

In Schweden war es am 9. Februar soweit, die bestehenden Corona-Maßnahmen zu streichen. Bye-bye Zuschauerbegrenzungen, bye-bye Abstandsregelungen und Ausschankbegrenzungen, bye-bye Corona-Pass. Da es in Schweden nie eine Masken-Empfehlung oder gar -pflicht gab, war die Veränderung im Stadtbild oder in den Bussen und Bahnen nicht zu erkennen. Im Kulturleben und in den Restaurants sah man es hingegen deutlich. Theater, Konzerthäuser und Kinos sind wieder gut besucht und auch die Restaurants sind voll. Selbst in den Nachtclubs darf wieder bis spät in die Nacht getanzt werden.

Trotz anfangs enorm hoher Inzidenzen ist die Lage in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen relativ entspannt, und die Anzahl der Covid-Patienten nimmt von Woche zu Woche immer weiter ab. Daran orientiert man sich derzeit, denn die Testkapazitäten wurden mittlerweile drastisch reduziert und die Inzidenzen sind nicht mehr aussagekräftig.

Dass seit dem Ende der Restriktionen gut 1.000 Menschen in Schweden in der Statistik der Todesfälle dazugekommen sind, wird damit erklärt, dass diese aufgrund der hohen Infektionsrate mit und nicht an Covid verstorben seien. In den Medien wird heute nicht mehr groß darüber diskutiert, ob die Aufhebung der Maßnahmen nun eine gute Entscheidung war oder nicht. Und auch die meisten Schweden haben die Schrecken der Pandemie bereits hinter sich gelassen.

Großbritannien: Seit Ende Februar auch keine Quarantänepflicht

In England sind schon seit Ende Januar fast alle gesetzlichen Corona-Restriktionen aufgehoben - nachdem die Infektionsraten und Krankenhauseinweisungen nach einem Anstieg Ende Dezember zurückgegangen waren. Am 24. Februar "folgten" dann auch die letzten Maßnahmen. Für Menschen, die positiv auf das Virus getestet werden, gilt künftig keine Quarantänepflicht mehr, wie die Behörden erklärten. Ihnen werde nur noch geraten, mindestens fünf Tage lang zu Hause zu bleiben. Zusätzliche Finanzhilfe für Arbeitnehmer in der Selbstisolation, die im Job fehlen, gibt es aber nicht mehr. Eine routinemäßige Nachverfolgung von Kontakten der Infizierten entfällt.

Zudem sollen ab dem 1. April Corona-Schnelltests nicht mehr kostenlos verfügbar, sondern nur noch gegen eine Gebühr erhältlich sein. PCR-Tests können nur Menschen mit geschwächtem Immunsystem umsonst erhalten.

Gesichtsmasken sind nirgendwo mehr gesetzlich vorgeschrieben, und die Impfpässe für den Zutritt zu Nachtclubs und anderen Veranstaltungsorten wurden abgeschafft. Schottland, Wales und Nordirland, die ihre eigenen Richtlinien für die öffentliche Gesundheit festlegen, gingen ähnlich vor, wenn auch in unterschiedlichem Tempo.

Israel: Kein Freedom Day, aber viel Freiheit nach der Pandemie

In Israel hat es keinen offiziellen Freedom Day gegeben, aber in diesen Tagen feiern die Israelis so etwas wie die Freiheit nach der Pandemie. Das Purim-Fest, der jüdische Fasching, bei dem viele verkleidet zur Schule, in die Arbeit, in Kneipen oder auf private Partys kommen, kann heuer wieder fast so gefeiert werden wie zuletzt vor rund zwei Jahren. Damals stand Purim am Beginn der ersten großen Infektionswelle in Israel.

Nun ist der Scheitelpunkt der Omikron-Welle schon seit mehr als einem Monat überschritten und es werden täglich nur noch einige Tausend Neuinfektionen registriert. Mitte Januar waren es Zehntausende. Auch in Israel melden die Intensivstationen Entwarnung. Die Anti-Corona-Auflagen wurden fast vollständig aufgehoben. Der sogenannte Grüne Pass für Genesene und vollständig Geimpfte wird im Alltag nicht mehr benötigt.

Seit Monatsbeginn dürfen sogar ungeimpfte Touristen wieder ins Land. Die Maskenpflicht in Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln gilt allerdings weiterhin. Mit Blick auf mögliche neue Varianten und weitere Corona-Wellen besorgt Experten aber Israels niedrige Impfquote von nur rund 60 Prozent.