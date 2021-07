Helfer bei Katastrophen: So ist das THW aufgebaut

Während der teilweise katastrophalen Überflutungen in Westdeutschland waren tausende Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks im Einsatz, viele kamen auch aus Bayern: Sie retteten Menschen vor der Flut, pumpten Wasser aus Kellern und sicherten in den Hochwassergebieten die Trinkwasserversorgung.

Das Technische Hilfswerk hat zahlreiche Aufgaben: Stromversorgung, Bergung, Logistik, Brückenbau, Gütertransport oder Sprengen sind nur ein Bruchteil. Dabei arbeitet die überwiegende Mehrheit des Personals ehrenamtlich. Bei so gut wie jeder Gefahrenlage sind die "blauen Engel" schnell und koordiniert im Einsatz. Das ist auf die besondere Struktur des THW zurückzuführen.

Technische Hilfswerk: Ziviler Ordnungsdienst seit 1950

Als Bundesanstalt gehört das Technische Hilfswerk in den Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums. Das THW startete 1950 als ziviler Ordnungsdienst und hat sich in den Jahrzehnten als eine der weltweit stärksten Hilfsorganisationen im In- und Ausland entwickelt. Die rund 80.000 Helferinnen und Helfer verteilen sich auf 668 Ortsverbände. Diese werden bundesweit von 66 Regionalstellen und acht Landesverbänden gesteuert.

Das THW unterhält Kooperationen mit Hilfsorganisationen wie der Johanniter-Unfall-Hilfe oder der Feuerwehr. Aber auch mit der Deutschen Bahn, den Energieunternehmen RWE und EON oder der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall gibt es eine Partnerschaft. Die Vorteile: Ist beispielsweise bei einer Gefahrenlage die Stromversorgung gekappt, kann dank der Kooperation mit den Energieunternehmen schnell und unbürokratisch geholfen werden.

Fundament "THW-Gesetz"

Den Rahmen bildet das sogenannte THW-Gesetz, das 1990 eingeführt wurde. Es definiert unter anderem die Aufgaben des THW und regelt Ausgleichsansprüche für Arbeitgeber. Demnach dürfen zum Beispiel Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen im Hauptberuf keine Nachteile entstehen, wenn sie für das THW im Einsatz sind.

Andererseits sollen THW-Dienste außerhalb der üblichen Arbeitszeit stattfinden, wenn es sich nicht um Not-Einsätze handelt. Unter den 80.000 Ehrenamtlichen sind auch zahlreiche Spezialisten, die durch die vom THW gewährleistete Aus- und Fortbildung auch Sonderaufgaben erledigen wie das Stabilisieren von Häusern: Während der Flut im Kreis Ahrweiler drohte eine Mauer aufgrund des aufgeweichten Bodens auf eine Autobahn abzurutschen. Doch der Koblenzer Ortsverband konnte dies dank Entlastungsbohrungen verhindern und mit Einsatz von Spezialsensoren den Zustand der Mauer überwachen.

THW: Mehr als nur Not-Trupp

Zahlreiche Logistikzentren des THW sorgen dafür, dass die Ehrenamtlichen Material und Ausrüstung schnell vor Ort bekommen und nicht erst im eigenen Ortsverband zusammenstellen müssen. In diesem Jahr hat der Bundestag 42 Millionen Euro für den Aufbau vier weiterer Logistikzentren - darunter eines im Raum Aschaffenburg - bereitgestellt. Die "blauen Engel" haben auch außerhalb von Gefahrenlagen viel geleistet. Während der Pandemie haben die Helferinnen und Helfer bundesweit Impfzentren mit aufgebaut.

Aber nicht nur im Inland hilft das THW: Katastrophen wie der Tsunami in Südostasien 2004 oder das Erdbeben in Haiti 2010 haben gezeigt, wie schnell eine Region oder ein ganzes Land in eine Notlage geraten kann und wie wichtig die Zusammenarbeit von Hilfsorganisationen weltweit ist. Das THW hat ein weltweites Netz von Kooperationen gespannt, um gut auf mögliche Gefahren vorbereitet zu sein.

THW Jugend: Früh übt sich

Der Organisation kommt zugute, dass es nicht an Nachwuchs mangelt. Über den Jugendverein bildet das Hilfswerk Mädchen und Jungen ab sechs Jahren aus. Jeder Ortsverband hat laut THW eine Jugendgruppe. Die Kinder erlernen soziale und handwerkliche Fähigkeiten wie zum Beispiel den Bau von Stegen. Mit 18 Jahren darf man in den aktiven Dienst gehen.

Luft nach oben gibt bei der Frauenquote. Jahrzehntelang wurden Frauen kaum eingesetzt. Doch die Tendenz geht nach oben: Laut THW engagierten sich 2020 mehr als 12.600 Frauen und Mädchen ehrenamtlich, rund 15 Prozent. So hoch war die Frauenquote im THW noch nie.