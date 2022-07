So geht’s: Mit Kleinigkeiten viel Energie im Haushalt sparen

Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Das gilt vor allem für Energie, die wir täglich im Haushalt verbrauchen. Schließlich haben wir es hier selbst in der Hand, was wir vielleicht lassen oder einfach anders machen, um den Geldbeutel zu schonen. Vom hydraulischen Abgleich bis hin zum Sparduschkopf wird derzeit alles diskutiert.

Allerdings kosten diese Maßnahmen zunächst Geld, bevor sie Energie oder Wasser sparen. Es gibt jedoch auch ganz alltägliche, kleine Energiespartipps, die in der Summe einiges bringen, aber kostenlos sind. Man muss es nur wissen.

Heizung: Was bringt ein Absenken der Temperaturvorgabe?

Dreiviertel aller Heizungen in Bayern laufen mit Gas oder Öl. Speziell für die kalten Monate, von Oktober bis einschließlich April, haben moderne Heizungen eine Temperaturvorgabe, die der Anlage signalisiert, wann sie anspringen soll. Über Außentemperaturfühler sollte gerade in den wärmeren Monaten auch die Abschaltung erfolgen. Weil dabei aber meist ein Tages-Mittelwert als Grundlage dient, ist es wichtig, dass die Temperatur dafür nicht zu hoch eingestellt ist.

Bei einer Voreinstellung von 18 Grad, springt die Heizungsanlage beispielsweise auch dann an, wenn es tagsüber fast schon sommerliche 23, nachts aber vielleicht noch etwas kühlere 13 Grad hat. "Hier gilt einfach ausprobieren. Runter mit der Temperatur, bis es irgendwann 'wehtut'", rät Heizungsbauer Andreas Kohl aus Bobingen, im Landkreis Augsburg, "Bei mir zuhause habe ich das Ding auf acht Grad stehen. Die meisten Heizungen haben auch eine händische Funktion, wo man sie wirklich ausschalten kann, sodass nur noch Warmwasserbereitung stattfindet."

Die Abschalt-Temperatur lässt sich über das Display der Heizungsanlage finden und verändern. Von Mai bis Ende September lassen sich damit die Heizkosten zwischen 5 und 15 Prozent reduzieren. Je nachdem, wie warm der Sommer ist. Bis zu 100 Euro dürften sich damit einsparen lassen.

Backofen: Spart man mit Umluft?

Umluft im Backofen sorgt, im Vergleich zu Ober- und Unterhitze, für eine bessere Wärmeverteilung im Ofen. Dadurch können die Backtemperaturen in der Regel um 20 bis 30 Grad reduziert werden, was etwa ein Fünftel an Energiekosten spart. Viele verwenden Umluft zwar gerade beim Kuchenbacken ungern, aber für Pizza oder zum Aufbacken von Semmeln ist Umluft bestens geeignet. Außerdem lassen sich dann mehrere Backbleche gleichmäßig backen, was bei Ober- und Unterhitze nicht so gut funktioniert.

Auch das Vorheizen, das in vielen Backrezepten empfohlen wird, ist bei modernen Backöfen weitgehend überflüssig. Das spart etwa 20 Prozent der Energiekosten bei jedem Backvorgang. Nur bei bestimmten Speisen, wie Soufflé oder Biskuitteig, die in kurzer Zeit bei hohen Temperaturen gelingen sollen, ist ein Vorheizen wirklich notwendig. Das neue Energielabel gilt übrigens für Backöfen erst ab 2024. Deshalb beim Backrohr immer noch auf das A mit den drei Pluszeichen achten, was den sparsamen Verbrauch angeht.

Herd: Ist Induktion wirklich so sparsam?

Neue Induktions-Kochfelder gelten als besonders energiesparend. Spulen erzeugen hier ein elektromagnetisches Feld, das vom Topf- oder Pfannenboden aufgenommen und in Wärme verwandelt wird. Aber bringt das soviel, im Vergleich zu Ceran- oder alten Elektro-Kochfeldern? Bei häufiger Nutzung – hat die Stiftung Warentest ermittelt – immerhin 15 bis 30 Prozent Stromersparnis im Vergleich zu Ceran-Kochfeldern. Noch mehr gegenüber alten Elektroherden und auch ein Gasherd muss doppelt so viel Energie aufwenden wie ein Induktionsherd.

Ein Umstieg lohnt sich dennoch nur über sehr lange Zeit und wenn man viel kocht und ungefähr 600 Kilowattstunden pro Jahr verbraucht. Das entspricht einem Vier-Personen-Haushalt. Etwa 900 Euro Stromkosten ließen sich hier – laut Berechnungen von Stiftung Warentest – über 10 Jahre verteilt einsparen. Allerdings nur bei intensiver Nutzung. Ein Singlehaushalt, im Vergleich, spart auch mit Induktion nur bis zu 10 Euro pro Jahr.

Sommerferien: Wie kann ich im Urlaub Energiesparen?

Klingt simpel, aber die Wenigsten tun es: Elektrogeräte im Dauerbetrieb auch mal in die Ferien zu schicken. Nämlich dann, wenn man selbst für zwei Wochen oder mehr in Urlaub fährt. Vor allem bei Geräten zur elektrischen Warmwasseraufbereitung oder auch bei Kühl- und Gefrierschränken ist das sehr effektiv. Letztere sind immerhin für etwa ein Fünftel des gesamten Energieverbrauchs im Haushalt verantwortlich. Hier zählt jedes Watt, das nicht verbraucht wird. Gerade bei Kühl-Gefrierkombis lohnt es sich besonders, schließlich sollten diese sowieso mindestens einmal im Jahr abgetaut werden. Denn auch ein eisfreies Gefrierfach spart Energie.

Kühlschrank: Wie viel Grad reichen?

Viele Kühlgeräte in den Haushalten sind zu kalt eingestellt. Etwa 7 Grad Celsius, und zwar in der Mitte des Kühlschranks, sind völlig ausreichend. Durch das Absinken der kalten Luft, werden damit auch leichtverderbliche Lebensmittel, oberhalb des Gemüsefachs, noch ausreichend gekühlt. Am besten lässt sich das mit einem kleinen Thermometer nachmessen, da auch bei modernen Kühlschränken die Fühler nicht in der Mitte sitzen. Jedes Grad wärmer, bedeutet fünf Prozent weniger Stromverbrauch. Auch Lebensmittel wie Joghurt oder Quark sind oben dann trotz der aufsteigenden wärmeren Luft haltbar wie auf der Packung angegeben. Im Gefrierfach reichen Minus 18 Grad.

Übrigens: Auch ein voller Kühlschrank verbraucht weniger Strom, weil beim Öffnen nicht so viel gekühlte Luft entweichen und anschließend weniger neue, warme Luft von außen wieder energieintensiv runtergekühlt werden muss.

Waschen: Ist der Trockner ein echter Stromfresser?

Viele Verbraucher sind gegenüber Spar- oder Ökoprogrammen skeptisch. Nicht nur was die Waschleistung angeht, sondern auch den Verbrauch. Schließlich laufen die entsprechenden Programme meist viel länger. Allerdings lässt sich das mit einem ganz einfachen Beispiel erklären: Wer mit dem Auto 150 Km/h fährt, ist zwar schneller am Ziel, verbraucht aber auch mehr Kraftstoff. Wer nur halb so schnell unterwegs ist, fährt zwar doppelt so lange, verbraucht aber wesentlich weniger. Bei der Waschmaschine entspricht der Strom eben dem Kraftstoff. Besonders viel wird beim Waschen nämlich für das Aufheizen des Wassers verbraucht.

In den letzten Jahren wurden die Waschprogramme daher zeitlich immer mehr ausgedehnt, um die Temperatur entsprechend absenken zu können. Auch das Waschmittel wirkt dadurch länger und besser ein. Die Öko- und Sparprogramme laufen weit unter 30 Grad und können so den Verbrauch gegenüber einer 40 Grad-Wäsche sogar halbieren. Zumal unsere alltägliche, meist leicht verschmutzte Wäsche höhere Temperaturen meist gar nicht benötigt, um sauber zu werden.

Richtig viel Energie verbrauchen auch Wäschetrockner. Vor allem Modelle, die ohne Wärmepumpentechnik arbeiten. Ein Trocknungsvorgang kann doppelt bis dreifach so viel Strom verbrauchen wie eine 60 Grad-Wäsche. Eine Wärmepumpe im Trockner kann den Verbrauch immerhin halbieren. Dennoch spart gerade im Sommer das Trocknen an der Luft enorm viel Strom.

Licht: Sind LEDs wirklich so energieeffizient?

Auch wenn Glühlampen weitgehend vom Markt verschwunden sind, trauern ihr viele Verbraucher noch nach und horten sie zuhause in der Schublade. Diese Form der Licht-Nostalgie ist allerdings teuer und energieintensiv. Fakt ist: LED-Energiesparlampen haben die beste Gesamt-Ökobilanz aller energiesparenden Beleuchtungsformen, vor allem im Vergleich zu alten Glüh- aber auch neueren Halogenlampen. LED-Energiesparlampen sind drei bis fünfmal sparsamer.

Wer noch alte Glühlampen zuhause hat, setzt diese am besten im Keller oder auf dem Speicher ein. Überall dort, wo das Licht täglich mindestens etwa eine Stunde brennt, lohnt sich in jedem Fall LED. Bei ungefähr drei Stunden Brenndauer täglich kann eine 11-Watt-Energiesparlampe gegenüber einer alten 60-Watt-Glühlampe gut 50 kWh pro Jahr einsparen. Das entspricht pro Lampe, beim aktuellen Strompreis, etwa 16 Euro.

Internet: Ist Glasfaser umweltfreundlicher?

Natürlich verbrauchen Notebooks, Tablets oder Smartphones zuhause Strom, wenn wir sie nutzen. Wesentlich energieintensiver wirkt elektronische Unterhaltungselektronik jedoch außerhalb, über die Daten, die wir benötigen, um Videos zu streamen, E-Mails zu checken oder SMS zu versenden. In den Serverfarmen der Anbieter fallen dabei Energieverbräuche an, die locker denen einer Kleinstadt von 20 Tausend Einwohnern entsprechen.

Dieser Energieverbrauch, umgewandelt in Äquivalente des klimaschädlichen Treibhausgases CO2, beruhte lange Zeit auf Schätzungen und war daher auch ungenau und schwer zu be- oder widerlegen. Zuletzt hat 2020 eine Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA) genauere Aufschlüsse geben können, wie sehr die jeweilige Technik den Energieverbrauch beeinflusst. Basis waren Daten, die direkt in den Rechenzentren gemessen worden sind.

So ist die Übertragung mit Glasfaser wesentlich umweltfreundlicher als mit dem Kupferkabel. Statt vier Gramm CO2 je Stunde, schlagen dann nur zwei im Video-Streaming, bei der Datenübertragung, zu Buche. Das gilt jedoch nur, wenn der Film maximal in HD-Qualität angeschaut wird. Eine Auflösung in Ultra-HD verzehnfacht das Datenaufkommen und damit den Energieverbrauch. Auch die Nutzung des Internets durch W-LAN ist um ein Vielfaches besser, als das Streamen oder die Übertragung per UMTS.