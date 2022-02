So gehen andere Bundesländer die Teil-Impfpflicht an

Das Gesundheitsministerium Bremen, wo es eine ähnliche Impfquote unter den Pflegekräften wie in Bayern gibt, sagt auf Anfrage von BR24, dass man die Teil-Impfpflicht wie vom Bund vorgegeben bis Mitte März angehen wolle. Auch die Länder Niedersachen und Nordrhein-Westfalen halten an den Plänen fest. Was machen diese Bundesländer anders als Bayern?

NRW: Umsetzung der Teil-Impfpflicht "nur schrittweise"

In Nordrhein-Westfalen laufen die Vorbereitung für die einrichtungsbezogene Impfpflicht auf Hochtouren. Allerdings teilt das Gesundheitsministerium in Düsseldorf auf BR24-Anfrage auch mit, eine Umsetzung könne "in der Praxis nur schrittweise" erfolgen, schließlich müssten zahlreiche Verwaltungsverfahren eingeleitet und abgeschlossen werden. Mit Konsequenzen im Sinne von möglichen Betretungs- und Beschäftigungsverboten sei "nicht vor Sommer zu rechnen". Im Moment würden etwa 50.000-100.000 Menschen in den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen Nordrhein-Westfalens noch nicht über einen vollständigen Impfschutz verfügen.

Konkret erarbeitet das Gesundheitsministerium in NRW gerade eine Handlungsanleitung an die Kommunen, wie sie die Impfpflicht umsetzen sollen. Diese soll, sobald fertig, per Erlass an die Kommunen ausgereicht werden. "Der Erlass wird neben Konkretisierungen des an vielen Stellen unklaren Bundesgesetzes auch ein gestuftes Verfahren vorgeben, nach dem die Kreise und kreisfreien Städte agieren", heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Können Mitarbeitende in betroffenen Einrichtungen keinen Impfnachweis erbringen, soll dies zunächst gesammelt und in Fallgruppen unterteilt werden, und dann zeitlich gestaffelt systematisch abgearbeitet werden.

Noch ist das alles in Arbeit, in die Umsetzungsstrategie für Nordrhein-Westfalen sollen laut Ministerium auch die Erkenntnisse aus mehreren Gesprächsrunden mit den Kommunalen Spitzenverbänden einfließen. Einige Unklarheiten müssten aber auf Bund-Länder-Ebene noch geklärt werden, wie auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in dieser Woche bekräftigte.

Niedersachsen: Impfquote von bis zu 95%

Auch in Niedersachsen laufen die Vorbereitungen. Die rot-schwarze Landesregierung will den Kommunen Richtlinien an die Hand geben, wie sie die Teilimpfpflicht kontrollieren sollen. Dabei geht es besonders um Hinweise an die Gesundheitsämter, die entscheiden müssen, was mit ungeimpften Angestellten passieren soll. Möglich sind laut dem Gesundheitsministerium Bußgelder von bis zu 2.500 Euro oder das Verbot, die jeweilige Arbeitsstelle zu betreten.

In Niedersachsen ist die Zahl der Geimpften im Gesundheitswesen in den vergangenen Monaten nach Regierungsangaben deutlich gestiegen. Lag die Impfquote im letzten Quartal des vergangenen Jahres noch bei gut 80 Prozent, gibt es mittlerweile Bereiche, in denen bis zu 95 Prozent der Beschäftigten als voll geimpft gelten – deutlich mehr als in der Bevölkerung in dem Bundesland.

Für die niedersächsische Sozial- und Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) belegt diese Quote das Verantwortungsbewusstsein der Beschäftigten im Gesundheitswesen. "Wir gehen lediglich von einem kleinen Anteil der Beschäftigten aus, die am 16. März von ihren Arbeitgebern an die Gesundheitsämter gemeldet werden müssen", sagt Daniela Behrens.

Bremen: Digitale Meldeplattform wird aufgebaut

In Bremen soll eine digitale Meldeplattform helfen, die einrichtungsbezogene Impfpflicht umzusetzen. Das Land spricht sich dafür auch nach eigenen Angaben mit anderen Bundesländern ab, unter anderem mit Niedersachsen und Hamburg. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht betrifft in Bremen und Bremerhaven etwa 70.000 Menschen.

Wer seinem Arbeitgeber weder Impfdokumente, Genesenen-Nachweis oder eine entsprechende Impfbefreiung vorlegt, soll mittels digitaler Plattform beim Gesundheitsamt gemeldet werden. Dies prüft dann im Einzelfall ein Tätigkeitsverbot. Noch offen sind hierfür jedoch Fragen wie: In was für einer Frist soll das passieren und wie genau sollen die Prüfungen sein? Bremen hofft hier auch auf weitere Vorgaben vom Bundesgesundheitsministerium.

Keine Kündigungswelle befürchtet

Bremens Regierung fürchtet anders als Bayern keinen Personalengpass durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Bei der Bremer Heimstiftung mit rund 2.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind laut eines Berichts von Radio Bremen 50 bis 60 ungeimpft – über alle Berufsgruppen hinweg: von der Hauswirtschaft über die Pflege bis hin zur Betreuung. Aufgrund der noch offenen Fragen würden im Dienstplan bis auf Weiteres alle Beschäftigten berücksichtigt, egal ob geimpft oder ungeimpft. Sollten dann einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen müssen, gebe es ein Springerteam, um die Lücken zu füllen.