Deutsche Atomwaffen? "Nicht pauschal ausschließen"

Eine möglicherweise existenzielle Bedrohung durch Russland im Osten, die fragwürdige Verlässlichkeit der USA im Westen: Europa ist in der Zange. Deutschland hat sich jetzt zu historischen Schulden entschlossen, unter anderem um aufzurüsten. Die Frage nach der atomaren Komponente wird ebenfalls diskutiert: Braucht Deutschland eigene Atomwaffen oder muss Frankreich sein Arsenal für Europa massiv ausbauen? BR24 hat mit Fabian Hoffmann gesprochen. Er forscht am Oslo Nuclear Project der Universität Oslo zu Nuklearstrategien und internationaler Sicherheit.

BR24: Braucht Deutschland die eigene Atombombe?

Fabian Hoffmann: Vielleicht. Das kommt ganz auf das Sicherheitsumfeld an, in dem sich Deutschland und Europa in den kommenden Jahren und Jahrzehnten befinden. Aber ich würde sagen, dass wir mittlerweile in der Situation sind, wo man es nicht mehr pauschal ausschließen kann und sollte.

Deutsches Atomwaffenprogramm "würde mehrere Jahre dauern"

BR24: Wäre ein eigenes Atomwaffenprogramm überhaupt realistisch?

Hoffmann: Wir müssen uns bewusst sein, dass wir in Deutschland die relevante zivile nukleare Infrastruktur abgebaut haben. Das Spaltmaterial, das man für nukleare Sprengköpfe braucht, gewinnt man normalerweise über zivile nukleare Infrastruktur. Wenn wir die politische Entscheidung treffen sollten, müssten wir diese Infrastruktur wieder aufbauen. Das würde mehrere Jahre dauern.

BR24: Warum überhaupt über Atomwaffen diskutieren?

Hoffmann: Das große Problem ist, dass Russland ein Nuklearwaffenstaat ist und das größte Nuklearwaffenarsenal weltweit hat. Ohne die US-Amerikaner und ihr Atomwaffenarsenal bildet sich eine Asymmetrie in Europa, wo uns Russland auf der nuklearen Ebene stark überlegen ist. Mit dieser Asymmetrie müssen wir leben und darüber nachdenken, wie wir Russland weiterhin effektiv abschrecken können.

Im Video: Braucht Deutschland eigene Atomwaffen? Possoch klärt!