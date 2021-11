BR24live 12 Uhr: So bunt läuft es bei den Ampel-Gesprächen

Ein bayerischer Bundestagsabgeordneter hat neulich gewitzelt, ein Schweigekloster sei eine Schwatzbude im Vergleich zu den Koalitionsverhandlungen. Von wem diese Aussage stammt, ist natürlich streng vertraulich. Wie alles, was aus den Ampel-Gesprächen nach außen dringt – wenn überhaupt. Meist ist nur in kurzen Worten und sehr allgemein von ernsthaften und konstruktiven Gesprächen und guter Stimmung die Rede. Doch daran gibt es Zweifel.

Unmut bei den Grünen über SPD und FDP

Für Aufhorchen sorgten in der vergangenen Woche die Grünen. Hörbar unzufrieden moserte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner: "Wir sehen derzeit zu wenig Fortschritt, was die inhaltliche Substanz anbetrifft."

Die Grünen scheinen vor allem davon genervt zu sein, dass sie in der Klimapolitik bei SPD und FDP auf Widerstand stoßen. Ein Minister der Grünen aus Baden-Württemberg brachte sogar Neuwahlen ins Spiel.

Drei Ampel-Verhandlerinnen aus Bayern im BR24live

Wie die Stimmung zwischen den drei Ampel-Parteien in den Arbeitsgruppen wirklich war, und wie die Regierungsbildung jetzt weitergeht, beantworten heute Mittag um 12 Uhr drei Verhandlerinnen aus Bayern.

Zu Gast im BR24live aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin sind SPD-Landesgruppenchefin Marianne Schieder aus der Oberpfalz, Grünen-Rechtspolitikerin Manuela Rottmann aus Unterfranken und FDP-Finanzexpertin Katja Hessel aus Mittelfranken.

26 Bayern arbeiten an der Ampel mit

In den vergangenen beiden Wochen haben etwa 300 Politikerinnen und Politiker über eine künftige Bundesregierung verhandelt. In den 22 Arbeitsgruppen saßen 26 Fachpolitiker aus Bayern. Das größte bayerische Verhandlungsteam kam mit zehn Teilnehmern von der FDP. SPD und Grüne schickten jeweils acht.

Für die Ergebnispapiere der Arbeitsgruppen gab es strenge Vorgaben: Maximal fünf Seiten, Schriftgröße 11, Zeilenabstand 1,5. Strittige Formulierungen sollten in den entsprechenden Parteifarben markiert werden. Ausgaben waren in einer Tabelle zu vermerken.

Koalitionsverhandlungen gehen in entscheidende Phase

Jetzt ist es an den Parteispitzen von SPD, Grünen und FDP in der Hauptverhandlungsrunde, die Papiere aus den Arbeitsgruppen zu einem Koalitionsvertrag zusammenzufassen. Neben der Frage, welche politischen Projekte die Ampel in den nächsten vier Jahren anpackt, geht es dann auch darum, welche Personen diese Politik vertreten.

Unklar ist bisher, welche Ministerien es überhaupt geben wird. Denkbar ist ein neues Klimaschutzministerium, das die Bereiche Umwelt und Energie bündelt. Auch von einem Transformationsministerium, einem Gesellschaftsministerium und einem Digitalministerium ist die Rede.

Wer wird Ministerin oder Minister?

Da der Aufbau eines völlig neuen Ministeriums dauert, ist es wahrscheinlicher, dass einzelne Abteilungen von einem Ministerium in ein anderes wechseln. Das könnte zum Beispiel für den Bereich Bauen und Wohnen gelten, der bisher zum Bundesinnenministerium gehört.

All diese Fragen sollen bis Ende des Monats geklärt sein. Danach werden Parteitage (bei SPD und FDP) sowie Mitglieder (Grüne) über den fertigen Koalitionsvertrag und das Personal abstimmen. In der Woche ab dem 6. Dezember will sich Olaf Scholz (SPD) im Bundestag zur Wahl als Kanzler stellen.

Corona fordert Ampel schon jetzt

Aber schon davor ist die Ampel gefragt. Denn die Corona-Lage spitzt sich zu, SPD, Grüne und FDP wollen das Infektionsschutzgesetz ändern. Am Vormittag bringen sie ihren Entwurf dafür in den Bundestag ein. Auch das wird ein Thema sein im BR24live um 12 Uhr.