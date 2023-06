So arbeitet die Sanitätsakademie der Bundeswehr

Von außen sieht sie aus wie eine ganz normale Bundeswehr-Kaserne. Aber die Sanitätsakademie hat es in sich. Es ist das Mutterhaus des Sanitätswesens für die gesamte Bundeswehr. Rund 450 Soldatinnen und Soldaten arbeiten hier. Sie bilden aus, entwickeln Konzepte für den Sanitätsdienst und forschen zum Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Waffen.

Zum Artikel "Air Defender: Mit simulierten Raketen üben für den Ernstfall"

Realistische Übungsszenarien

Zunächst die Notfallmedizin: In einer Halle auf dem großen Gelände an der Neuherbergstraße ist ein Einsatzort in einem Krisengebiet nachgebaut: Afghanistan. Ein überdimensional großes Landschaft-Foto an einer Wand dient als Kulisse, Sandsäcke stapeln sich, Kies liegt auf dem Hallenboden, vermeintlich verletzte Simulationspuppen müssen versorgt werden. Ein Panzer steht bereit, um Verwundete zu transportieren, ein sogenannter Boxer, erklärt Oberfeldarzt Andreas Schwab.

Das Missionsmodul eines Boxers sei das Fahrzeug, mit dem auch im Einsatz Patienten und Verwundete transportiert werden. Und der Innenaufbau ist exakt so, wie er auch vorgefunden wird unter realistischen Bedingungen. Das heißt, es könne unter Live-Bedingungen "train-as-you-fight" trainiert werden.

Schwab bestätigt, dass es in Afghanistan so ähnlich aussieht. Er selbst sei zwölfmal im Auslandseinsatz gewesen und habe schon unter allerlei Bedingungen gerettet. Dort kämen natürlich vor allem klimatische Bedingungen dazu, die einem zusätzlich zu schaffen machten. Und vor allem müssten sie schnell arbeiten, das sei der Hauptgrund dieser Ausbildung.

Auch ukrainische Soldaten werden ausgebildet

Neben den deutschen Soldatinnen und Soldaten werden hier auch Kollegen der ukrainischen Armee geschult. Seit fünf Monaten kommen sie dafür regelmäßig nach München. Rund 60 Ukrainerinnen und Ukrainer wurden bereits fortgebildet. Was den Ausbildern auffalle, so Schwab: Sie seien enorm wissbegierig, hoch motiviert. Sie wollten lernen, um ihren Kameraden im Krieg zu helfen. Dabei durchlaufen die ukrainischen Soldaten nahezu die gleiche Ausbildung wie ihre deutschen Kollegen.

Dabei entstehen auch Freundschaften. Für das Ausbildungspersonal ist das laut Schwab eine große psychische Belastung, weil sie wissen, dass die Kameradinnen und Kameraden, die jetzt am Training teilnehmen, direkt an die Front verlegt werden. Da wisse man nicht, ob man sich noch einmal wiedersehe.

Viel Zulauf bei der Ausbildung zum Sanitäter

Das gesamte medizinische Personal der Bundeswehr wird in der Sanitätsakademie aus- und fortgebildet. Ob Ärzte, Tierärzte, Zahnärztinnen, Apothekerinnen, Lebensmittelchemiker oder Pflegefachkräfte. Aus ganz Deutschland kommen sie hierher. Bis zu 10.000 Frauen und Männer. Frisch aus dem Studium werden sie in München auf die Arbeit in der Bundeswehr in der Truppe vorbereitet.

Public Health im Schützengraben ist auch ein Thema, erklärt der Chef der Sanitätsakademie, Generalstabsarzt Hans-Ulrich Holtherm. Das beinhalte die persönliche Hygiene, aber auch die Aufbereitung von gesundheitlich unbedenklichem Wasser und Ernährung. Auch die Sicherstellung von ausreichend Schlaf und Erholung spiele eine große Rolle, damit die Soldaten keinen Burn-out erlitten.

Hochsensible Technik für Strahlenschutz

Anderes Gebäude, anderer Bereich: das Institut für Radiobiologie der Bundeswehr. Die Gerätschaften hier sind so sensibel, dass sie sogar erkennen können, wenn jemand vor ein Paar Tagen eine nuklearmedizinische Untersuchung hatte, erklärt Institutsleiter Oberstarzt Matthias Port. Er ist Professor und gehört zur Task-Force "Medizinischer ABC-Schutz" der Sanitätsakademie - zusammen mit den Kollegen aus den benachbarten Instituten für Mikrobiologie sowie Pharmakologie und Toxikologie.

Bei Strahlenunfällen oder Strahlenangriffen könne laut Port diese Gruppe innerhalb von 72 Stunden überall in der Welt sein, um vor Ort Leute zu untersuchen, zu beraten, gegebenenfalls auch zu behandeln und vor allem Proben zu sammeln, die dann im Labor spezifisch für diese Fragestellung Verstrahlung oder Unfälle mit Strahlung untersucht werden können.

Schutz vor Atomwaffen wieder ein Thema

Viele Jahre habe es kein Interesse an der die Abwehr und dem Schutz von Nuklearwaffen gegeben, berichtet Port, auch seitens der Bundesregierung. Das habe sich seit dem russischen Angriffskrieg auf Ukraine massiv geändert.

Port berät auch in einer Gruppe des Umweltministeriums, die sich mit dem Schutz vor Nuklearwaffen beschäftigt. Die Sensibilität sei da, und man versuche, das Wissen für die Bevölkerung verfügbar zu machen. Auf die Frage, wie hoch denn die Gefahr sei, antwortet Port: "Wir hoffen niedrig, aber sie ist real."

Erfolgreiche Einsätze über die deutschen Grenzen hinaus

Die Ärzte und Wissenschaftler der Sanitätsakademie sind immer wieder gefragt, wenn es um die Aufarbeitung von weltweiten Krisen und Konflikten geht. So hat das Institut für Pharmakologie und Toxikologie die Vergiftung vom russischen Oppositionellen Nawalny aufgeklärt. Es lieferte den eindeutigen toxikologischen Befund eines versuchten Giftmordes mit beispielloser politischer Brisanz.

Das Institut für Mikrobiologie war auch in der Corona-Pandemie von Beginn an Vorreiter, hat die ersten Fälle in Deutschland nachgewiesen, international zugänglich gemacht und die weitere Virus-Ausbreitung sehr genau beobachtet.

Erfolg über mehrere Jahrzehnte

60 Jahre Münchner Sanitätsakademie gilt auch deshalb als eine Art Erfolgsgeschichte – ungeachtet der vielen Diskussionen über den allgemeinen Zustand der Bundeswehr. Ihr Chef, Generalstabsarzt Hans-Ulrich Holtherm, wünscht sich, dass es so gut weitergeht, die Aufgaben noch größer, noch globaler werden. So sieht Holtherm Potential, aus der Sanitätsakademie zukünftig möglicherweise ein State of the Art-Ausbildungszentrum für die Sanitätskräfte einer europäischen Armee zu machen. Ein großer Wunsch für ihn ist deshalb ist Internationalisierung.

Noch wird aber nicht Geburtstag gefeiert. Das passiert im Oktober. Mit einem Festakt, viel Prominenz und einem großen Zapfenstreich in Schloss Schleißheim.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!