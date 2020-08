Stau und Chaos an slowenisch-österreichischer Grenze

Wegen verschärfter Corona-Grenzkontrollen in Österreich steckten Reisende mehr als zwölf Stunden in Slowenien fest. Vor dem Karawankentunnel kam es nach Angaben slowenischer Medien in der Nacht auf Sonntag zu einem Stau von bis zu zwölf Kilometern Länge. Betroffen waren auch viele deutsche Urlauber auf der Rückreise von Kroatien.

Österreich verschärfte am Samstag wegen der steigenden Zahl von Corona-Infektionen in Kroatien die Grenzkontrollen. Seitdem müssen nicht nur Einreisende einen negativen Test vorweisen oder sich in Quarantäne begeben. Auch alle Durchreisenden, die in Kroatien waren, müssen ein Formular ausfüllen und sich registrieren.

Lange Staus, wenig Information an der Grenze

Nach Angaben von Reisenden vor Ort haben österreichische Beamte am Sonntagmorgen begonnen, Fahrzeuge durchzuwinken. Die Autoschlange vor der Grenze verkürzte sich auf acht Kilometer und sechs Stunden Wartezeit, berichtete der slowenische Sender RTVSlo.

Ein bayerischer Autofahrer berichtete, er sei am Samstag gegen 17:30 in den Stau geraten und habe erst am Sonntag um 7:30 die Grenze passiert, also 14 Stunden im Stau gestanden. Er habe sich vor seiner Rückreise aus Kroatien im Internet über die neuen Reise-Formalitäten informieren wollen: "Wir haben das nirgends gesehen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Für die Wartenden gab es keine Versorgung und zeitweise sei die Stimmung aggressiv gewesen, berichteten er und eine weitere Reisende.

Rückreise aus Risikogebieten: Auch Transitverkehr-Kontrolle

Die neue Information, dass seit Samstag auch der Transitverkehr aus Risikogebieten angehalten werden muss, scheint laut ORF die Behörden vor Ort überrascht zu haben. Schon mit der Kontrolle der Österreicher, die heimkehrten, habe man alle Hände voll zu tun gehabt, zitiert der Sender einen Behördensprecher.