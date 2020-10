vor 31 Minuten

Slowakei will gesamte Bevölkerung auf Corona testen

Die Länder in Europa gehen teils sehr unterschiedlich mit den Herausforderungen durch die Corona-Pandemie um. In der Slowakei will die Regierung jetzt die gesamte Bevölkerung auf das Virus testen lassen. Verweigerer sollen in Quarantäne.