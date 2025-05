Skitourengänger verunglücken tödlich in Schweizer Alpen

Das Rimpfischhorn über dem Allalingletscher in der Schweiz.

Das Rimpfischhorn über dem Allalingletscher in der Schweiz.

25.05.2025, 18:38 Uhr Audiobeitrag

In den Walliser Alpen sind fünf Menschen bei einer Skitour ums Leben gekommen. Die Hintergründe sind noch unklar. Es ist an diesem Wochenende nicht das einzige Unglück in der Schweiz mit tödlichem Ausgang.

Von BR24 Redaktion