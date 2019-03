Skandal um Missbrauch in Lügde: Fünf weitere Kinder in Obhut

Das Jugendamt Lippe hat im Fall um den Kindesmissbrauch in Lügde fünf weitere Kinder in Obhut genommen. Das bestätigte ein Sprecher des Kreises am Mittwoch. "Die Kinder sind auf alle Fälle Opfer. Die Eltern könnten Täter sein. Das wird ermittelt. Ein Kind lebte auch in einem Wohnwagen auf dem Campingplatz", sagte der Jugendamtsleiter Karl-Eitel John dem WDR.

Neue Verdachtsfälle

Die fünf Kinder stammten aus drei Familien. Das Jugendamt des Kreises Lippe habe Hinweise durch Fachkräfte sowie Anzeigen bei der Polizei jeweils mit dem Verdacht auf Missbrauch erhalten, sagte John. Nach dem ersten Fall und der Inobhutnahme Mitte November 2018 hätten alle Mitarbeiter besonders aufmerksam hingeschaut.

Vorwürfe gegen vermutlichen Haupttäter Andreas V.

In dem ersten bekanntgewordenen Fall soll der arbeitslose Dauercamper Andreas V. gemeinsam mit einem Komplizen über Jahre hinweg Kinder missbraucht und dabei gefilmt haben. Er setzte dabei sein Pflegekind, ein kleines Mädchen, den Ermittlungen zufolge ein, um andere Opfer anzulocken. Anfang 2017 hatte der Mann auf Wunsch der im Kreis Hameln in Niedersachsen lebenden Mutter die Pflegschaft für das Mädchen erhalten, das schon länger bei ihm lebte.

Schon früher Verdacht auf Pädophilie gegen Andreas V.

Hamelns Landrat Tjark Bartels (SPD) räumte schon am Dienstag ein, dass bereits 2016 eine Jobcenter-Mitarbeiterin, ein anderer Vater sowie eine Kindergarten-Psychologin den Verdacht auf sexuell übergriffiges Verhalten gegenüber Kindern durch Andreas V. geäußert hätten. Diese Hinweise seien in den Akten vermerkt. Aus Sicht des Jugendamtes konnte der Mann den Verdacht entkräften, wurde anschließend aber engmaschig betreut.

Missbrauchsopfer werden betreut

Von den insgesamt nun sechs in Obhut genommenen Kindern würden aktuell noch fünf in stationären Jugendhilfeeinrichtungen und Pflegefamilien betreut, sagte der Kreissprecher. Landrat Tjark Bartels hatte sich bei der gestrigen Pressekonferenz bei den Opfern entschuldigt.