vor 10 Minuten

Ska Keller und Bas Eickhout Spitzenduo der europäischen Grünen

Auch die europäischen Grünen gehen mit einer Deutschen an der Spitze in den Europa-Wahlkampf: Die Delegierten wählten in Berlin Ska Keller aus Brandenburg und den Niederländer Bas Eickhout zum Spitzenduo.