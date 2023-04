Sipri-Institut: Die Welt rüstet auf - und das wird so bleiben

Wie bedroht sich viele Staaten in Europa fühlen und was ihre Antwort darauf ist – auf der Münchner Sicherheitskonferenz war es Mitte Februar förmlich zu greifen. Vor allem Regierungschefs und -chefinnen aus Osteuropa und Skandinavien bekräftigten die Notwendigkeit zur Aufrüstung.

Nähe zu Russland steigert Waffen-Bedarf

Der aktuelle Sipri-Bericht liefert nun die Zahlen dazu: Europäische Staaten gaben so viel für Rüstung aus, wie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Um 13 Prozent stiegen die europäischen Rüstungsinvestitionen alleine im Vergleich zum Vorjahr – eine bereits inflationsbereinigte Zahl, die zeigt, wie unsicher die Welt aus Sicht vieler europäischer Regierungen geworden ist.

Grundsätzlich gilt dabei: Je näher man an Russland ist, desto größer das Bedürfnis nach Aufrüstung. Finnland erhöhte die Ausgaben im vergangenen Jahr um 36 Prozent, Litauen um 27 Prozent, Schweden um 12 Prozent und Polen um 11 Prozent.

Langfristiger Trend zur Umstellung von Streitkräften

Natürlich entfällt der größte Anteil der Militärausgaben in Europa auf die Kriegsparteien Russland und Ukraine, aber der Konflikt hat aus Sicht des Sipri-Instituts eine Entwicklung in Gang gesetzt, die sich, unabhängig vom Kriegsverlauf, fortsetzen wird.

Europas Armeen stehen demnach am Beginn eines Jahrzehnts der Aufrüstung, denn Russlands Angriff auf die Ukraine hat dazu geführt, dass etliche Staaten ihre Streitkräfte grundsätzlich umstellen wollen. In den vergangenen zwanzig bis dreißig Jahren lag der Schwerpunkt bei vielen europäischen Armeen auf Auslandseinsätzen. Nun werden Landes- und Bündnisverteidigung wieder wichtiger – Aufgaben, die lange vernachlässigt wurden.

Deutschland auf Platz 7

Die Bundeswehr und die deutschen Rüstungsausgaben sind ein gutes Beispiel für diese Entwicklung. Im vergangenen Jahr lag Deutschland mit Rüstungsinvestitionen von umgerechnet rund 50 Milliarden Euro in der Sipri-Statistik auf Platz sieben. Ein, ebenfalls bereits um die Inflation bereinigter, Zuwachs von 2,3 Prozent.

Der Nato-Vorgabe, mindestens 2 Prozent des Bruttosozialprodukts für Verteidigung auszugeben, hinkt Deutschland mit nun 1,4 Prozent weiter hinterher, aber das wird sich in den nächsten Jahren voraussichtlich ändern. Langstrecken-Raketenabwehr, neue Kampfjets und Hubschrauber, moderne Raketen-Artillerie, mehr Panzer und mehr Luftabwehr – die Bundeswehr will sehr viel teures Großgerät einkaufen und steht damit nicht alleine.

Die Rüstungsausgaben in Europa werden in den nächsten Jahren auch nach Ansicht der Sipri-Experten weiter zunehmen, weil die Programme zur Aufrüstung in vielen Ländern gerade erst anlaufen.

Sorge vor China führt zu Aufrüstung

Dafür, dass die Rüstungsausgaben auch weltweit gesehen steigen, sind aus Sicht der Sipri-Forscher neben vielen kleinen Konflikten vor allem zwei Entwicklungen verantwortlich: der Krieg in der Ukraine und Spannungen in Ostasien. China steigert die Investitionen in seine Streitkräfte weiter und baut unter anderem seine Luftwaffe und die Flugzeugträgerflotte aus.

Die Volksrepublik liegt auf Platz 2 der Sipri-Statistik zu den weltweiten Militärausgaben und deutlich hinter den USA – Chinas großem Rivalen im pazifischen Raum. Die Sorge vor China führt dazu, dass mehrere Länder in der Region aufrüsten – das gilt vor allem für Japan. Anzeichen für eine Entspannung gibt es auch bei diesem Grundkonflikt nicht und die Sipri-Friedensforscher rechnen auch deshalb damit, dass die Rüstungsausgaben weiter steigen werden.