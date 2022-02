Sinkende Inzidenzen und Zunahme von Corona-Intensivpatienten

Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit erneut gesunken

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist zum fünften Mal hintereinander gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 1.385,1 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.401,0 gelegen, vor einer Woche bei 1.465,4. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 235.626 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 247.862 Ansteckungen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 13.035.941 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Landkreis Regen mit bundesweit höchster Inzidenz

In Bayern ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zu den vergangenen Tagen wieder etwas gestiegen. Sie liegt nun bei rund 1.782, gestern betrug dieser Wert 1.764. Im Vergleich der Bundesländer weist Bayern damit den zeithöchsten Wert auf, nur in Baden-Württemberg liegt die Inzidenz noch höher.

Die bundesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz weist der bayerische Landkreis Regen mit 2.787 auf (Stand RKI-Dashboard 17.2., 03.19 Uhr).

Zahlen von begrenzter Aussagekraft

Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind demnach vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen – die Infektion fließt damit nicht in die offizielle Statistik ein.