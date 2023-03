Sinkende Gaspreise kommen noch nicht bei Verbrauchern an

Müller warnt: Einsparungen weiterhin wichtig

Der Netzagentur-Chef mahnte, weiter Gas zu sparen. "Wenn wir am 1. Mai noch deutlich über 50 Prozent in den deutschen Gasspeichern haben, wäre ich froh", sagte er. "Je mehr Gas in den Speichern liegt, desto besser wird es uns gelingen, sie über den Sommer zu füllen, obwohl wir kein russisches Pipeline-Gas mehr bekommen."

Angesichts der aktuell noch hohen Gaspreise für Verbraucher dürfte das Sparen vielen Menschen wohl nicht schwer fallen. Zwar sind die Preise am Großhandelsmarkt zuletzt stark gesunken. Bis diese Senkung aber auch bei den Verbraucher ankommt, wird voraussichtlich noch einige Zeit vergehen. Klaus Müller rechnet mit sinkenden Strom- und Gaspreisen für Haushaltskunden erst in sechs bis zwölf Monaten. Das liege an der Laufzeit der Verträge und an der Einkaufsstrategie der Unternehmen.

Zeit der niedrigen Gaspreise wohl endgültig vorbei

Müller dämpfte zugleich Hoffnungen auf einen kräftigen Preissturz: "So billig wie 2021 wird es allerdings nicht mehr werden", betonte er. "Die Großhandelspreise für Gas, die im Spätsommer auf über 300 Euro pro Megawatt gestiegen waren, sind auf um die 50 Euro gefallen. Das ist weit mehr als im Jahr 2021, doch die neue Normalität", führt er aus. "Wir müssen uns an höhere Preise gewöhnen, die Zeit der billigen Energie aus Russland ist endgültig vorbei."