Sinkende Corona-Zahlen: Diskussion um kostenlose Bürgertests

In den vergangenen Tagen ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht gestiegen. Deutschlandweit von 688 am Mittwoch auf 720 gestern und 733 heute Früh. Auch in Bayern ging die Inzidenz wieder leicht nach oben – auf zuletzt 780. Allerdings gehen viele Experten davon aus, dass das lange Osterwochenende zu Verzerrungen führt. Langfristig betrachtet gehen die Zahlen nämlich deutlich zurück.

Ende März meldeten die Behörden noch mehr als 300.000 Neuinfektionen pro Tag. Dieser Wert hat sich in den vergangenen drei Wochen aber fast halbiert, auf jetzt noch rund 162.000 neue Ansteckungen täglich, in Bayern sind es noch etwa 25.000.

Mehrere Faktoren könnten Zahlen verzerren

Allerdings mahnen Fachleute, die Zahlen mit Vorsicht zu genießen: Zum einen wegen der Meldeverzögerung über die Feiertage, zum anderen geben nicht mehr alle Bundesländer die Zahlen täglich an. Einige lassen das Wochenende jetzt aus. Zudem sind viele Gesundheitsämter überlastet, und nicht alle Infizierten machen noch einen PCR-Test – nur diese Tests gehen aber offiziell in die Statistik ein. Das Robert Koch-Institut warnt in seinem Wochenbericht deshalb noch immer vor einem hohen Infektionsdruck in der Bevölkerung.

Dennoch geht zum Beispiel Corona-Modellierer Kai Nagel von der Technischen Universität Berlin davon aus, dass der Trend klar ist: "Strukturell gehen die Zahlen nach unten, aber durch die Feiertage gibt es einiges an Störeffekten. Das ist nicht nur Verzug, sondern teilweise auch, dass gar nicht getestet wird." Arztpraxen hätten an den Feiertagen nicht geöffnet und so würden zum Beispiel Leute, die sich wieder besser fühlen, dann auf einen Test verzichten.

Nagel führt noch einen weiteren Grund an, warum die Tendenz zu sinkenden Zahlen wahrscheinlich stimmt: Die Dunkelziffer von vor einigen Wochen ist mit der heutigen vergleichbar. Der Verband der Akkreditierten Labore in der Medizin berichtet seit Anfang März von einer konstanten Test-Positivrate, auch wenn die absolute Zahl der Tests zurückgeht. Das heißt, auch wenn die absolute Testzahl nach unten geht, bleibt der prozentuale Anteil ähnlich. Das lässt darauf schließen, dass die Dunkelziffer seitdem ähnlich hoch geblieben ist. Und auch die Hospitalisierungsrate ist zurückgegangen. Die Zahlen sinken demnach also wirklich – zumindest vorerst.

Labormediziner für Ende der kostenlosen Schnelltests

Unter anderem deshalb halten viele Mediziner die kostenlosen Bürgertests für nicht mehr nötig. Vor allem Amtsärzte und Labormediziner sind für ein Ende der anlasslosen Corona-Schnelltests. Sie weiterzuführen sei aus Sicht der fachärztlichen Laboratorien nicht mehr erforderlich, sagte ein Sprecher des Verbands "Akkreditierte Labore in der Medizin".

Auch der Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sieht das so. Tests nur nach Anlass "würden die Zahl der zu übermittelnden Testergebnisse deutlich reduzieren", sagte die stellvertretende Vorsitzende Elke Bruns-Philipps. Der Verband fordert zudem, die Gesundheitsämter von Bürokratie zu entlasten. Heißt konkret: Die Isolationsanordnungen für Infizierte und das Übermitteln von Testergebnissen zum sogenannten "Freitesten" sollten abgeschafft werden. Denn: Jeder positive Test müsse noch einmal aufwendig bearbeitet werden.

Krankenhausgesellschaft hält an Bürgertests fest

Anfang der Woche schon hatte der Pandemierat der Bundesärztekammer geurteilt: Anlasslose Massentestungen hätten im aktuellen Testkonzept keinen Platz. Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, findet die sogenannten Bürgertests dagegen weiter wichtig: "Wir plädieren auch weiterhin für niedrigschwellige Testangebote, zum einen, um Bürgerinnen und Bürgern Klarheit über ihren eigenen Corona-Status zu geben, zum anderen, um früh erkennen zu können, wenn sich das Infektionsgeschehen massiv ändert", sagte er der "Ärzte-Zeitung".

Das Bundesgesundheitsministerium will im Juni prüfen, ob die kostenlosen Tests entfallen können. Berichten zufolge haben sie den Staat seit der Einführung vor einem Jahr über zehn Milliarden Euro gekostet.