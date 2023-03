Sind Rüstungskonzerne die großen Kriegsgewinner?

Rheinmetall, Kraus-Maffei Wegmann, Hensoldt, Diehl sind deutsche Rüstungskonzerne. Sie stellen Panzer, Waffen und Co. her und verkaufen diese. Profitieren sie vom Krieg in der Ukraine und werden so zu Kriegsgewinnlern? Dieser Frage geht das neue "Possoch klärt" (Video oben und Link unten) nach. Genau danach gefragt, antwortet Hans Christoph Atzpodien, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV), trocken: "Das würde ich so nicht sagen."

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind Rüstungskonzerne mehr und mehr in den Fokus gerückt. Angefangen mit dem Sondervermögen für die Bundeswehr, das vor einem Jahr versprochen wurde, über die Nachricht, dass Rheinmetall inzwischen so viel wert ist, dass das Rüstungsunternehmen in den DAX aufgenommen wird, bis hin zur Aussage Olaf Scholz' (SPD) in seiner Regierungserklärung vergangene Woche, in Deutschland wieder kontinuierlich Waffen produzieren lassen zu wollen. Die Rüstungsbranche ist im Aufwind.

Rheinmetall: Der Aufstieg in den DAX

Rheinmetall aus Düsseldorf beschäftigt 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Hälfte davon in Deutschland. Der Konzern stellt unter anderem Militärfahrzeuge, Munition und Flugabwehrsysteme her. Seit Kriegsbeginn wurden nach eigenen Angaben 1.200 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt.

Vor Kriegsbeginn lag der Aktienkurs zwischen 60 und 90 Euro. Heute liegt der Preis der Rhein-Metall-Aktie bei rund 260 Euro. Als Kriegsgewinnler sieht Hans Christoph Atzpodien vom BDSV, der mehr als 200 Unternehmen als Mitglieder führt, die Branche aber nicht.

"In Deutschland gibt es ein öffentliches Preisrecht für Aufträge mit der Bundeswehr. Und das heißt: Die Gewinnmarge ist absolut begrenzt und insofern gibt es hier keine Möglichkeiten, mehr Gewinn zu machen als im Normalfall." Hans Christoph Atzpodien, Hauptgeschäftsführer Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie

Die Rüstungskonzerne seien Partner und Krisenhelfer.

Im Video: Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann & Co.: Sind Rüstungskonzerne die großen Kriegsgewinnler? Possoch klärt!