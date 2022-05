Sind Geheimdienste im Ukraine-Krieg der entscheidende Faktor?

Desinformation und Social Media

Ein weiterer Teil der Arbeit von Geheimdiensten ist das Verbreiten von Falsch- und Desinformationen. "Die Russen haben im Donbass und in der Krisenregion auch schon weit vor dem jetzigen Krieg angefangen, Desinformation zu verbreiten", so Christian Hübenthal. Diese Desinformationen basieren "ganz sicher zum Teil auf geheimdienstlicher Arbeit, bei der man an kompromittierende Dokumente kommt". Solche Falschinformationen würden in der Regierung und dem Militär gestreut, aber auch in der Bevölkerung, um die Stimmung zu beeinflussen.

Das Verbreiten von falschen Informationen ist jedoch kein neues Phänomen. Bereits in den 1980er Jahren setzte der KGB gezielt Desinformationen ein, beispielsweise in der Operation Denver. In dieser Kampagne wurde propagiert, die AIDS-Epidemie sei eine Biowaffenoperation der US-Amerikaner. Laut Ex-Spion Jack Barsky war das Ziel dieser Desinformation, die Gesellschaft zu spalten.

"Der Staat kann nur funktionieren, wenn es einen Leim gibt, der die Leute zusammenhält [...] Gesellschaft wird aufgeweicht, wenn man ihr Angst einjagt. So regiert Putin, so hat Stalin regiert, so haben alle Diktatoren regiert – mit Angst." Jack Barsky, ehemaliger deutsch-amerikanischer KGB-Spion

Inzwischen hat sich ein großer Teil des Desinformationskrieges auf Social Media verlagert. Vorteil für die Kriegsparteien ist hierbei, dass sie nicht mehr an Medien herantreten müssen, sondern ihre Desinformationen selbstständig verbreiten können, erklärt Christian Hübenthal. Dadurch ist "dieser gesamte Informationskrieg im Prinzip einfach ein schnellerer, härterer und breiterer Schlagabtausch geworden".