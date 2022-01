Berlusconi als Präsident? Italiens Mitte-Rechts-Lager ist dafür

Vor der anstehenden Präsidentenwahl in Italien hat sich der Mitte-Rechts-Block geschlossen für den früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi ausgesprochen. Die Parteien seien entschieden und einhellig für Berlusconi, teilte Matteo Salvini mit. Er ist der der Chef der rechten Lega.

Das italienische Parlament kommt am 24. Januar zur Wahl eines neuen Staatsoberhauptes zusammen. Es gibt keine offiziellen Kandidaten. Die Parteichefs versuchen aber in der Regel, einen für die jeweiligen Seiten akzeptablen Kandidaten auszuhandeln. Die Wahl in geheimer Abstimmung dauert dennoch oft mehrere Tage.

Berlusconi: "Werde nicht kneifen"

Berlusconi, der bereits viermal Regierungschef war, hatte bereits im Oktober durchblicken lassen, dass er für das Amt zur Verfügung stehe. Auf eine entsprechende Frage von Journalisten antwortete der 85-Jährige: "Ich denke, Silvio Berlusconi kann dem Land nützen. Ich werde nicht kneifen und tun, was mein Land braucht." Interesse an dem Amt hat auch der aktuelle Ministerpräsident Italiens, Mario Draghi, erkennen lassen.

Draghi hatte Anfang 2021 die Führung einer Einheitsregierung übernommen, die fast alle Parteien aus dem politischen Spektrum unterstützen. Er hatte zuletzt erklärt, sein politisches Schicksal sei nicht wichtig - wichtiger sei es, dass angesichts der Corona-Krise die verschiedenen politischen Kräfte bis zum Ende der Legislaturperiode 2023 zusammenhielten.

Präsident in Italien politisch immer wichtiger

Das Staatsoberhaupt in Italien wird für eine Amtszeit von sieben Jahren gewählt und hat wie in Deutschland weitgehend repräsentative und zeremonielle Aufgaben. Das Amt ist in den vergangenen Jahren aber immer wichtiger geworden. So musste Amtsinhaber Sergio Mattarella mehrfach eingreifen, um in politischen Krisen zu vermitteln.