Silvester vor der Tür: Wie böllert man richtig?

Mehrere Hundert Opfer jedes Jahr

Offizielle Zahlen gibt es nicht, nach Schätzungen werden in Bayern an Silvester jedes Jahr mehrere Hundert Minderjährige mit Brandverletzungen in die Kliniken eingeliefert. Teilweise gravierende Fälle. "Wir haben Kinder, bei denen sich Raketen in der Kleidung verfangen oder die sich gegenseitig mit Knallkörpern bewerfen, sodass dann Kleidung anfängt zu brennen und es so zu schweren Verbrennungen kommt, die wir dann operieren müssen", erklärt der Verbrennungsmediziner und leitender Oberarzt in der Kinderchirurgie der München Klinik Schwabing, Dr. Carsten Krohn. "Da kann man durch Nachdenken im Vorfeld sicherlich vieles verhindern."