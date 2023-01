Lambrechts irritierende Selbstinszenierung vor Böller-Kulisse

Baerbock: Inszenierung als Strategie

Andere Mitglieder der aktuellen Bundesregierung inszenieren sich deutlich professioneller auf Social Media. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wolle nicht nur politisch etwas erreichen, wenn sie in die Welt reise, sondern sie wolle auch eine bestimmte Bildsprache durch- und in die Welt setzen. Bei Baerbock sei wenig dem Zufall oder der Spontaneität überlassen, erklärt Hillje. Das berge zwar auch die Gefahr einer Überinszenierung, noch aber sei Baerbock die beliebteste Politikerin, was auch an ihrer strategisch guten Kommunikation liege. Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Baerbocks Kollege im Wirtschaftsministerium Robert Habeck (Grüne) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hätten anders als Lambrecht ein glücklicheres Händchen in der Kommunikation. Habeck punkte durch authentische, alltagsnahe Sprache und seine Botschaften. Lindner erkläre ordentlich seine Politik. Und Hubertus Heil kommuniziere unprätentiös effizient innerhalb und außerhalb seines Ministeriums. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wiederum referiere zwar sehr stark über das Regierungshandeln, er deute und erzähle es aber nicht. Und er ordne es selten in einen größeren Rahmen ein.

"Fatale" Auswirkung auf das Bundesverteidigungsministerium

Lambrecht hingegen fehle in ihrer Kommunikation jegliches politische Gespür. Was gerade in dieser Zeit für das sehr im Fokus stehende Bundesverteidigungsministerium "wirklich fatal" sei. In Kriegszeiten brauche es nach Hilljes Einschätzung umso mehr eine gute Kommunikatorin, die dadurch auch dem schlechten Zustand der Bundeswehr ein Stück weit entgegenwirken könne. Eine Kommunikation, die auch in die Bundeswehr hineinwirken, die Moral der Truppe hochhalten könne, trotz der schwierigen Lage der Bundeswehr. All das bringe Lambrecht leider nicht mit, bedauert Hillje. Insofern sei es noch einmal besonders problematisch, "dass ausgerechnet in diesem Haus eine so schlechte Kommunikatorin sitzt".