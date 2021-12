Von Zocken bis Hopsen: Weltweite Silvester-Bräuche

Auch in vielen anderen Ländern gibt es Silvesterbräuche, die sich in der Corona-Pandemie ganz einfach zu Hause nachmachen lassen. So wird aus Silvester eine kleine Weltreise.

Argentinien: Schnipsel aus dem Fenster werfen

In Argentinien fliegen mittags alte Papierschnipsel aus den Fenstern. Zu Silvester werden einfach Unterlagen und Dokumente geschreddert, die niemand mehr braucht – und dann "schneit" es in Südamerika vom Himmel. Für viele Menschen ist das ein befreiendes Gefühl und für die Straßenreinigung viel Arbeit.

Kolumbien: Spaziergang mit vollem Koffer

Die Kolumbianer packen an Silvester ihre Koffer und ziehen durch die Straßen, gern mit Freunden. So macht man das nämlich zu Silvester in Kolumbien – im festen Glauben daran, dass man im kommenden Jahr endlich wieder auf Reisen gehen kann. Eine Sehnsucht, die Corona noch verstärkt.

Peru: Kartoffeln unterm Sessel

In Peru werden drei Kartoffeln unter einen Sessel oder eine Couch gelegt. Eine ist geschält, eine nicht und eine nur zur Hälfte. Eine Kartoffel wird blind herausgefischt. Die ungeschälte Kartoffel soll ein gutes Jahr mit Geldsegen bringen, die halbgeschälte ein normales Jahr, die geschälte Kartoffel sagt Geldsorgen voraus.

Türkei: Granatapfel zu Boden schmettern

Und wenn man schon mal unterwegs ist: Bei den Türken ist es Tradition, einen Granatapfel auf den Boden zu schmettern – oft auch vom Balkon. Je stärker der Granatapfel aufplatzt und seine Kerne verteilt, umso erfolgreicher und glücklicher soll das neue Jahr werden, heißt es.

Tschechien: Äpfel halbieren

Die Tschechen greifen zu einem Apfel und lesen aus ihm die Zukunft. Dazu wird er quer halbiert, dann werden die Kerne betrachtet. Sind sie sternförmig angeordnet, bedeutet das Glück. Bilden die Kerne ein Kreuz, droht leider Pech im neuen Jahr.

Slowakei: Durch seine Heimat joggen

Nebenan in der Slowakei vertreibt man sich die Zeit bis Mitternacht sportlich. In Bratislava kann man an einem Zehn-Kilometer-Lauf über die schönsten Brücken und zu den nettesten Ecken der Stadt teilnehmen – das funktioniert in Würzburg, Rosenheim oder Kempten natürlich genauso.

Großbritannien: Backen für die Nachbarn

Die Briten sind zum Jahreswechsel besonders nett zu ihren Nachbarn. Sie backen "Silvesterpies", kleine dreieckige Kuchen mit Hackfleisch-Füllung, die sie allesamt nur verschenken, am liebsten an die Nachbarn. Mit ihnen stößt man auch gerne um Mitternacht an oder geht sie an Neujahr mit Kuchen und Wein besuchen – dieses Mal wohl pandemiebedingt eher unter freiem Himmel und mit Abstand, aber immerhin!

China: Ab 23 Uhr alle Fenster auf

In asiatischen Ländern wischt man an Silvester nochmal ordentlich durch, wäscht die Bettlaken und bringt alles in Ordnung. Kurz vor dem Jahreswechsel (in China erst zum ersten Vollmond nach dem 21. Januar) werden gegen 23 Uhr die Fenster weit geöffnet, um das Glück hereinzulassen. Auch auf den Philippinen werden alle künstlichen Lichter ausgeschaltet und Türen und Fenster weit aufgerissen: Die negative Energie des alten Jahres verlässt so das Haus und positive Energie für das neue Jahr kommt hinein.