Silver Economy: Warum Griechenland auf Deutsche Rentner setzt

Norbert Russ und Ehemann Elijah haben es fast geschafft: Sie packen die letzten Koffer in den weißen Mercedes-Van, bevor es endlich losgeht. Noch ist die Sonne nicht ganz aufgegangen, doch die beiden sind hellwach, denn gleich werden sie mit ihrer Hündin Lilly nach Griechenland aufbrechen – allerdings nicht zum Urlaub machen, sie wollen auswandern.

Norbert sieht dieses Vorhaben bis jetzt recht gelassen, schließlich sei Griechenland ja EU und das sei ja dann gar kein richtiges Auswandern. "Man kann ja ständig zurück. Es gibt keine Grenzen dank Schengen-Abkommen – besser kann es eigentlich gar nicht gehen", so der 63-Jährige.

Steuern sparen und griechische Sonne genießen

Norbert und Elijah leben in Sachsen - noch. "Ich will in einem Land leben mit Sonne, Fisch und Meer", erklärt Norbert. Außerdem habe Griechenland ein gutes Doppelbesteuerungsabkommen, das sei für ihn am Ende das ausschlaggebende Kriterium gewesen. Denn wenn er und Ehemann Elijah ihren Wohnsitz nach Griechenland verlegen, zahlen sie 15 Jahre lang nur eine Einkommensteuer-Flatrate von sieben Prozent – nicht nur auf die Rente, sondern auf alle im Ausland erzielten Einkünfte. Für den Vermieter und ehemaligen Allianz-Manager lohnt sich das.

Thessaloniki: Meer und gute Flugverbindungen

Grundvoraussetzung: Sie müssen offiziell nach Griechenland ziehen, das heißt sie brauchen einen Mietvertrag oder müssen eine Immobilie kaufen. Norbert und Elijah wollen erst einmal zur Miete wohnen, am liebsten in der Nähe von Thessaloniki. Die nordgriechische Stadt liegt am Meer, hat ganzjährig gute Flugverbindungen nach Deutschland und ist im Zweifelsfall sogar mit dem Auto erreichbar.

Wichtig ist den beiden, dass sie in Griechenland eine Wohnung finden, die ihren Ansprüchen genügt: Mindestens zwei Schlafzimmer, Balkon oder Terrasse und Parkplatz am Haus, sollen es sein. Außerdem müssen Haustiere erlaubt sein, wegen Lilly.

Goldgräberstimmung auf Kreta

Etwa 3.000 Sonnenstunden pro Jahr soll es auf den griechischen Inseln geben. Besonders beliebt bei deutschen Auswandern ist die Insel Kreta. Davon profitieren auch Claudia Marenbach-Fountoulaki und ihr Mann Giorgos: Sie ist Maklerin, er Bauunternehmer. Beide haben sich auf die speziellen Anforderungen der Kundschaft aus dem Norden spezialisiert. Die Maklerin sitzt in ihrem Büro in der Nähe des beliebten Städtchens Chania.

Ihr zufolge herrsche auf Kreta regelrechte Goldgräberstimmung. Dass die Nachfrage groß zu sein scheint, sieht man schon, wenn man durch das kleine Dorf spaziert: An jeder Ecke Immobilien- oder Baufirmen. Verstärkt wurde der Boom durch die neuen Steueranreize der griechischen Regierung. "Das sind ja nicht nur die Rentner, die hierherkommen, sondern es sind auch die digitalen Nomaden und die geben auf jeden Fall alle ihr Geld hier aus, z.B. in den Tavernen oder für Freizeitmöglichkeiten", so Marenbach-Fountoulaki. Am Ende profitiere die gesamte Region.