"Signale einer Trendumkehr" Spahn und Wieler warnen vor 3. Welle

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht "erste Erfolge" der Impfkampagne in Deutschland. So hätten bislang die allermeisten Menschen der Kategorie 1 ein Impfangebot angenommen, so Spahn auf einer Pressekonferenz in Berlin. In einigen Bundesländern sei bereits die Mehrheit der über 80-Jährigen geimpft. Das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, sei für diese Gruppe damit deutlich gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz der über 80-Jährigen lag dem Minister zufolge Anfang Februar noch bei 200, mittlerweile liege sie bei 70. "Das zeigt, unsere Strategie, die zuerst zu impfen, die besonders verwundbar sind, geht auf," so der Bundesgesundheitsminister.

Bis jetzt seien 5,7 Millionen Impfungen in Deutschland verabreicht worden, über 2 Millionen Menschen seien sogar zweimal geimpft worden. Zuletzt hätten pro Tag 160.000 Menschen eine Impfung bekommen.

"Impfen ebnet den Weg aus der Pandemie, aber es ist kein Spaziergang"

Impfen ist für Spahn die aktuell wichtigste Säule bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Trotzdem: "Impfen ebnet den Weg aus der Pandemie, aber es ist kein Spaziergang". Er habe die Länder dazu angehalten, ihre Kapazitäten für die Corona-Impfungen zügig aufzustocken. "Noch liegt zu viel Impfstoff im Kühlschrank". Nach seinen Worten werden bis Ende kommender Woche schon rund elf Millionen Impfdosen an die Länder ausgeliefert worden sein.

Mit Blick auf die weit verbreitete Skepsis hinsichtlich des Vakzins von Astrazeneca appellierte Spahn an die Bevölkerung, den Impfstoff zu nutzen. RKI-Chef Wieler ergänzte, das Mittel sei "sehr, sehr wirksam". Das Angebot nicht anzunehmen, sei "fachlich, sachlich nicht gerechtfertigt". "Besser ein, zwei Tage Kopfschmerzen, als diese verdammte Krankheit zu kriegen," so Wieler wörtlich. Das Astrazeneka-Vakzin reduziere die Hospitalisierungsrate um 94 Prozent, das sei "fantastisch".

Die aktuelle Strategie zur Steigerung der Impfquote sieht laut Spahn vor, dass in einem ersten Schritt die Bundesländer Arztpraxen damit beauftragen können, Impfungen vorzunehmen. Zunächst nur ausgewählte Praxen, die Risikopatienten impfen, in einem nächsten Schritt sollen Arztpraxen "regelhaft" einbezogen werden.

Wieler: "Mächtigstes Werkzeug sind wir"

Auch RKI-Chef Wieler sieht positive Tendenzen, warnt aber vor den sich immer stärker verbreitenden Mutationen. Sie seien "deutlich gefährlicher, und zwar in allen Altersgruppen". Insgesamt gingen die Todersfälle zwar zurück und besonders in der Gruppe der Über-80-Jährigen würden die Infektionszahlen deutlich sinken. Es gebe aber "Signale einer Trendumkehr". Denn die Infektions-Zahlen über alle Altersgruppen hinweg würden aktuell stagnieren und mancherorts sogar wieder steigen. Sorgen bereiten Wieler vor allem die steigenden Zahlen in jüngeren Altersgruppen. "Lassen Sie deshalb weiter unsere Kontakte auf das Nötigste beschränken - und zwar besonders Innenräumen," so Wieler

Der RKI-Cef warnt vor zuviel Optimismus hinsichtlich der Schnell- und Selbsttests. Diese könnten die aktuellen Maßnahmen nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. Beide seinen keine "Wunderwaffe", böten nur eine Momentaufnahme. Ihr Nutzen liegt seiner Ansicht nach hauptsächlich darin, dass man dank ihnen mehr Infektionen entdecken könnte.