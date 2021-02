"Signal an Deutschland" - Darum geht es heute auf der Siko

Im B5-Thema des Tages spricht BR-Redakteur Ralf Borchard mit Wolfgang Ischinger, dem Leiter der Münchener Sicherheitskonferenz. Er und eine Moderatorin werden die einzigen Personen im Saal sein - alle anderen werden online zugeschaltet.

Herr Ischinger, zum ersten Mal wird mit Joe Biden ein amtierender US-Präsident sprechen bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wenn auch virtuell zugeschaltet aus Washington. Ist das ein bewusstes Signal, dass Joe Biden setzt, indem er hier bei der Münchner Sicherheitskonferenz virtuell Auftritt?

Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchener Sicherheitskonferenz: "Natürlich ist das ein Zeichen. Der amerikanische Präsident hätte ja auch sagen können - angesichts der Bedeutung Asiens: Meine erste außenpolitische Rede an ein außenpolitisches Publikum halte ich an die Völker des asiatisch-pazifischen Raums. Oder wenn er jetzt beschließt, sich zuerst an die Europäer zu wenden, hätte er natürlich auch sagen können - und vermutlich haben ihm das manche auch empfohlen: Warum sprechen Sie nicht beispielsweise vor dem Europäischen Parlament in Straßburg und Brüssel? Nein, er hat die Münchner Sicherheitskonferenz gewählt! Ich denke, das Signal lautet: Ich zähle auf Deutschland. Für mich sind die Partner, die Allianzen wichtig. Darauf baue ich meine Außenpolitik auf. Es ist also eine Aufforderung an Deutschland, ein kleines bisschen mehr zu tun als bisher und sich nicht zu verstecken."

Die Frage wird sein, ob da hauptsächlich Freundlichkeiten ausgetauscht werden, bestenfalls Absichtserklärungen abgegeben oder ob er wirklich Forderungen stellt. Wie konkret wird das?

"Es würde mich sehr wundern, wenn Biden nicht über das Thema Russland spricht. Nordstream Zwei, die Pipeline in der Ostsee, das Thema China und natürlich auch das Thema Iran. Das ist in den letzten Tagen hochgeschwappt angesichts weiterer iranischer Schritte weg von dem Nuklearabkommen, das wir vor sechs Jahren geschlossen haben. Die Welt erwartet von Joe Biden, dass er jetzt nicht nur freundliche Töne an Europa richtet, sondern auch programmatisch sagt: Das müssen wir erreiche - Das wollen wir erreichen! Was ist mit Afghanistan? Soll der Trump'sche Plan umgesetzt werden, alle Truppen zurückzuziehen? Gehen damit dann nicht 20 Jahre versuchte Aufbauarbeit Pleite? Schwierige Fragen."