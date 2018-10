Sigi Maurers Kampf gegen Hass im Netz

Hassbotschaften im Netz treffen beide Geschlechter gleichermaßen. Bei Frauen geht es aber wesentlich häufiger unter die Gürtellinie – sagt Digitalexpertin und Journalistin Ingrid Brodnig: "Die Beleidigungen, die sie ernten, gehen oft gegen den Körper. Da wird eine Frau nicht als Expertin kritisiert, oder als Politikerin, sondern aufgrund ihres Aussehens oder ihr werden Obszönitäten geschickt. Das heißt für Frauen ist es oft ekelhafter."

Keine Beweise, wer sie obszön anging

Eine solche ekelhafte Nachricht bekam auch die ehemalige Grünenabgeordnete Sigrid Maurer. Mutmaßlich vom Account des Betreibers eines Geschäfts, an dem sie täglich vorbei läuft, erhielt sie zwei Privatnachrichten mit sexistischem Inhalt. Die Sprache: widerwärtig, der Inhalt verletzend.

Die 35-jährige will sich wehren, weiß aber auch, dass sie in Österreich juristisch wenig machen kann. Denn nach hiesigem Recht sind Beleidigungen ohne Zeugen, also per Mail, SMS oder im Chat keine Straftat: "Ich habe mich damit beschäftigt, was ich tun kann, hab wieder mal feststellen müssen, es geht eh nichts." Dann habe sie beschlossen, das nicht so stehen zu lassen, vor allem, weil sie jeden Tag an diesem Geschäft vorbei muss. "Ich wollte nicht, dass das konsequenzenlos bleibt und habe deshalb einfach ein Screenshot auf Facebook gestellt."

Maurer macht Fall öffentlich - das geht viral

Der Fall schlug hohe Wellen im Netz, viele Medien griffen das Thema auf. Und schließlich kam es zu juristischen Konsequenzen. Allerdings für Sigrid Maurer. Der mutmaßliche Verfasser verklagte sie wegen übler Nachrede. Er habe die Botschaften nicht selbst verfasst und wisse auch nicht, wer dahinterstecke, so die Begründung. Weil Sigrid Maurer das Gegenteil nicht beweisen kann, wird sie in erster Instanz zu einer Geldstrafe und einer Zahlung an den Kläger verurteilt - wegen "erlittener Unbill".