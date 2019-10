Sieg für Die Linke, AfD stark: Stimmung in Berlin angespannt

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak kennt das schon: Seit seinem Amtsantritt Ende 2018 gab es fünf größere Wahlen in Deutschland, bei vier davon hat seine Partei verloren. "Ein bitterer Tag für die CDU Deutschlands", sagt Ziemiak im Konrad-Adenauer-Haus. Malu Dreyer hat es nicht leichter: Die kommissarische SPD-Vorsitzende ist "enttäuscht", der Wahlerfolg der AfD schockiere sie sehr. Man kann den Schock in zwei Zahlen dokumentieren: Die CDU liegt in Thüringen hinter der AfD. Und: CDU und SPD zusammen kommen gerade noch auf 30 Prozent.

AKK weiter unbeliebt

Ziemiak und Dreyer wissen, dass sie als Bundespolitiker ihrer Parteien in Thüringen für die Verluste von CDU und SPD verantwortlich gemacht werden. Die Große Koalition in Berlin wird laut infratest dimap auch in Thüringen mehrheitlich schlecht bewertet. Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) entfaltet nach wie vor keine Zugkraft. Sie steht in den Beliebtheitswerten genau da, wo sie vor anderthalb Monaten bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg auch stand. Das ist bemerkenswert, weil Kramp-Karrenbauer offensichtlich bisher nicht vom Eintritt in die Bundesregierung profitiert. Dabei ist sie seit nunmehr drei Monaten Verteidigungsministerin.

Olaf Scholz: Ergebnis "nicht schön"

Unklar ist, was die Thüringer Wahl für die Berliner Groko bedeutet. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht "erstmal" keine Auswirkungen. Anzunehmen ist aber, dass in der SPD die Zweifel am Bündnis mit CDU und CSU wachsen. Für Olaf Scholz (SPD) könnten damit die Chancen eher sinken, bei der anstehenden Stichwahl Parteivorsitzender zu werden. Denn er und seine Co-Kandidatin Klara Geywitz sind Groko-Befürworter – im Unterschied zu ihren Konkurrenten. Das Wahlergebnis nennt Scholz in der ARD schmallippig "nicht schön".

Linke: "Haben klaren Regierungsauftrag“

Die Linke dagegen gibt sich als Wahlsieger selbstbewusst. Dietmar Bartsch bilanziert kurz nach der ersten Prognose: "Wir haben einen klaren Regierungsauftrag." Der Fraktionschef im Bundestag verweist auf die aus seiner Sicht von den Linken erfolgreich geführte Landesregierung. "Vor fünf Jahren wurde prognostiziert, dass hier bald das Abendland untergeht und es bald keine Bratwürste mehr gibt. Es ist alles anders gekommen." Ministerpräsident Bodo Ramelow habe eine "tolle Bilanz". Daran solle man nun anknüpfen. Doch dem thüringischen Ministerpräsidenten droht ein politischer Drahtseilakt: Rot-Rot-Grün hat nach ersten Hochrechnungen keine Mehrheit mehr.