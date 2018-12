vor etwa einer Stunde

Siebenjährige stürzt zehn Meter tief aus Sessellift

Dramatische Szenen spielten sich am Mittwoch in Ellmau in Tirol ab: Eine Siebenjährige hat den Einstieg in einen Sessellift nicht geschafft und hing zwei Minuten lang an der Kabine. Schließlich stürzte sie zehn Meter tief auf die Piste.