Sieben schwer verletzte Kinder bei Brand in Gelsenkirchen

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) sind sieben Kinder schwer verletzt worden, darunter ein Säugling. Zwei Erwachsene schwebten nach dem Feuer am Dienstagvormittag in Lebensgefahr, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Mit einem weiteren Erwachsenen seien insgesamt zehn Menschen verletzt worden.

Höhenretter haben Haus nach weiteren Personen abgesucht

Das mehrstöckige Gebäude ist einsturzgefährdet und konnte nicht mehr betreten werden, weshalb Höhenretter angefordert wurden. Die Spezialkräfte sollten das Haus nach Brandnestern und auch nach weiteren Personen absuchen, teilte der Sprecher weiter mit.

Dach für Vermisstensuche abgedeckt

Vermisste habe es den Angaben zufolge aber nicht gegeben. Für den Einsatz der Höhenretter sei das teilweise zerstörte Dach des Gebäudes abgedeckt worden. Wann die Polizei zur Ermittlung der Brandursache in das Wohnhaus könne, war laut Feuerwehr am Nachmittag noch unklar.

Rettungshubschrauber fliegt Verletzte in Klinik

Mehrere Notärzte und ein großes Aufgebot an Rettungskräften eilten zum Brandort. Außerdem wurden zwei Rettungshubschrauber für den Transport der Verletzten eingesetzt. Der Bereich um die Unglücksstelle wurde weiträumig abgesperrt.