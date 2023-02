Sieben Dinge, die auf der Sicherheitskonferenz deutlich wurden

So viel gleiche Meinung war selten auf einer Münchner Sicherheitskonferenz: Das jährliche Treffen diente in diesem Jahr über weite Strecken weniger der kontroversen politischen Debatte als der Selbstvergewisserung befreundeter Staaten. Vor dem Hintergrund des seit fast zwölf Monate dauernden russischen Angriffskriegs in der Ukraine hatten die Veranstalter in diesem Jahr keine offiziellen Vertreter Moskaus nach München eingeladen.

Der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Welt war auch das alles dominierende Thema der dreitägigen Tagung: Es ging um Waffenlieferungen für die Ukraine, um die Verteidigung demokratischer Werte, die transatlantische Stabilität und den angestrebten Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens, um die Bemühungen Kiews, der EU beizutreten. Das beschwörende Resümee des Vorsitzenden der Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, zum Abschluss lautete: "Wir haben mehr Durchhaltevermögen als Wladimir Putin."

1. Ukraine mahnt Tempo bei Waffenlieferungen an

Anders als im Vorjahr war er heuer nicht persönlich in München, trotzdem prägte Wolodymyr Selenskyj diese 59. Sicherheitskonferenz wie wenige andere. Per Videoschalte sprach der ukrainische Präsident gleich zur Eröffnung: Es gebe keine Alternative zu einem Sieg Davids (der Ukraine) über Goliath (Russlands Präsidenten Putin) - nötig sei aber eine bessere Steinschleuder (schnellere und stärkere Waffenlieferungen). Am Samstagabend kam Selenskyj auch noch in seiner täglichen Videoansprache auf die Konferenz zu sprechen: Es habe in München wichtige Erklärungen der wichtigsten Politiker zur Unterstützung der Ukraine gegeben. "Und es gibt Signale zur Stärkung der Waffen für unsere Verteidigung", besonders in Bezug auf Raketen mit größerer Reichweite.

Dieser Ton zog sich insgesamt durch die Beiträge ukrainischer Spitzenpolitiker in München: Entschlossenheit im Kampf einerseits, die wiederkehrende Forderung nach besseren Waffen andererseits. Persönlich vor Ort war beispielsweise Außenminister Dmytro Kuleba. Auf die Frage, welche drei Dinge die Ukraine derzeit am dringendsten brauche, sagte er: "Munition, Artillerie, Panzer." Für Irritationen bei den westlichen Partnern sorgte auf der Sicherheitskonferenz Vizeregierungschef Olexander Kubrakow, als er laut über den Einsatz von Streumunition und Phosphor-Brandwaffen nachdachte. Der Einsatz beider Waffen ist sehr umstritten. Der Widerspruch westlicher Partner folgte prompt.

2. Unterstützung für Ukraine: "As long as it takes"?

"As long as it takes" – "solange wie nötig": Diese Formulierung wählten US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und viele andere unisono. Man werde die Ukraine so lange militärisch unterstützen, wie sie es brauche. Es war ein klares Zeichen an all jene, die erwarten, dass es irgendwann Müdigkeit in der Koalition der Kiew-Unterstützer geben wird. Harris nannte die Nato gar "stärker denn je".

An dem "As long as it takes"-Ansatz gibt es allerdings auch Kritik. Ben Hodges, ehemaliger Oberkommandierender der US-Streitkräfte in Europa, nannte die Aussage im BR-Interview eine "leere Phrase – das bedeutet gar nichts". Es müsse laut Hodges viel mehr Dringlichkeit und Klarheit bei der Benennung der Kriegsziele geben.