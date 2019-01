Sie wollte nicht einschlafen: Vater setzt Tochter auf Straße aus

Weil sie nicht einschlafen wollte, hat ein Vater in Mecklenburg-Vorpommern seine neunjährige Tochter ausgesetzt. Die Aktion am Sonntagabend habe der Tochter zeigen sollen, "wie gut sie es zu Hause hat", sagten die Eltern zu Polizeibeamten, die das Kind zunächst in ihre Obhut nahmen. Ein Anrufer hatte die Polizei benachrichtigt, nachdem das Kind ihn um Hilfe gebeten hatte.

Das Kind wollte nicht einschlafen

Die Eltern gaben an, dass sie eine Auseinandersetzung mit dem Kind hatten, da es nicht schlafen wollte. Als das Kind auch nach längerem Zureden nicht einschlafen wollte, ließ der Vater es sich wieder anziehen und fuhr mit dem Kind im Auto von Stralsund nach Altefähr.

Als der Vater zurückkehrte, war die Tochter fort

Um ihr zu zeigen, wie gut sie es zu Hause hat, ließ er sie dort aussteigen und fuhr eine kurze Strecke weiter. Dort wartete er eine Weile. Als er dann wieder an die Stelle zurückfuhr, wo er das Kind ausgesetzt hatte, ließ es sich nicht mehr finden. Daraufhin fuhr er nach Hause und holte die Mutter.

Kind ausgesetzt: Vater erhält Strafanzeige

Gemeinsam mit der Mutter des Kindes habe er sich dann erneut auf die Suche gemacht. Laut Mitteilung trafen die Eltern dabei auf die Polizisten. Gegen den Vater wurde Strafanzeige erstattet. Das Kind wurde nach Rücksprache mit der Jugendbehörde wieder in die Obhut der Mutter übergeben.