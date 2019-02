Sicherheitskonferenz: Impulsgeber verzweifelt gesucht

Die Lage wirkt aussichtlos: Syrien ist zerstört, Machthaber Assad verhandelt mit Russland und dem Iran über die Nachkriegsordnung. Der Konflikt in der Ukraine ist eingefroren. Und der INF-Vertrag zur Abrüstung von Mittelstreckenraketen steht vor dem Aus. Die geopolitische Umschau ist ernüchternd. Der Begriff "Rezession" passt vielleicht ganz gut. Und was macht die Bundesregierung?

"In der Vergangenheit war es so, dass wir uns als Europäer, als Deutsche, gerne hinter der US-amerikanischen Position versteckt haben", sagt Bijan Djir-Sarai, außenpolitischer Sprecher der FDP im Bundestag. Jetzt erlebe Europa eine neue Situation: eine US-Administration, die sich mehr aus der Diplomatie zurückziehe. Und die entstehenden Lücken füllten andere, beobachtet Djir-Sarai.

Afghanistan-Pläne: Berlin wirkt etwas überfordert

Die USA sind nach wie vor maßgeblicher Akteur der Weltpolitik und wichtiger Verbündeter der Deutschen. Die Europäer können in bestimmten Regionen allein keinen Einfluss ausüben. Beispiel Afghanistan: US-Präsident Trump hat angekündigt, dass die Hälfte der 14.000 US-Soldaten abziehen soll. Die Bundesregierung brachte in dieser Woche routinemäßig die Mandatsverlängerung auf den Weg. Die Vorlage für den Bundestag, der noch zustimmen muss, wirkt etwas hilflos angesichts der Ankündigung des US-Präsidenten: Keine Handlungsalternative für den Fall, dass die Amerikaner abziehen, klar, noch ist in den USA nichts offiziell entschieden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich in dieser Woche dementsprechend zurückhaltend zur geplanten Verlängerung des Mandats für den Einsatz deutscher Kräfte am Hindukusch: "Die Bundesverteidigungsministerin und genauso der Bundesaußenminister haben deutlich gemacht, dass unsere Präsenz und auch die Präsenz der anderen Nationen, die im Norden Afghanistans ihren Dienst tun, auch abhängig ist vom amerikanischen Engagement."

Wenn die Amerikaner abziehen, dürfte sich die Sicherheitslage weiter verschlechtern. Deutsche Soldatinnen und Soldaten wären gefährdet und müssten abziehen. Das Auswärtige Amt ist bemüht zu retten, was noch zu retten ist. Die Diplomaten bieten an, eine Friedenskonferenz auszurichten; die Taliban sollen mit am Tisch sitzen. Handlungsspielraum sieht eigentlich anders aus.

Weit entfernt von "Europe united"

Donald Trumps "America First" wollten die Europäer "Europe united" entgegensetzen. Im Geiste der Einheit ließe sich ein starkes und souveränes Europa aufbauen, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) bei seinem Besuch in Irland im vergangenen Monat. Ausgerechnet bei einer Konferenz irischer Diplomaten sprach er die Einheit an, in dem Land also, in dem sich die Menschen die Augen reiben und auf den großen Nachbarn Großbritannien schauen, der die EU verlassen will.

Mit der Einheit – das ist so eine Sache. Die Briten stehen vor dem Brexit; Frankreichs Präsident Macron – zu Beginn seiner Amtszeit Treiber der europäischen Einheit – ist innenpolitisch gebunden; und die Deutschen schrecken die Europäische Union mit einem energiepolitischen Alleingang auf, Stichwort Nordstream 2, die umstrittene Ostsee-Pipeline mit Russland. "Berlin müsste in der Europäischen Union als Impulsgeber auftreten", sagt Bijan Djir-Sarai von der FDP, "Impulsgeber in vielen Bereichen der Sicherheits- und der Außenpolitik. Idealerweise gemeinsam mit Frankreich."

Deutsche Interessen noch kaum definiert

Der Zustand der Bundeswehr sei ein Spiegelbild der Debatten, die in den vergangenen zehn bis 15 Jahren geführt worden seien. Will heißen: Zurückhaltung außenpolitisch, wenig Geld für die Bundeswehr. Und jetzt auf einmal sind Armee und Diplomatie gefordert.

Die Amerikaner fordern von den Deutschen, mehr Geld für Verteidigung auszugeben. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wird auch diese Mahnung zu hören sein. Doch darum allein geht es nicht. Vor allem müssten Deutschland und Europa die eigenen Interessen definieren. Und die Frage beantworten, wie diese durchgesetzt werden sollten.