Sicherheitskonferenz-Chef Ischinger: So schwierig war es nie

Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Vizepräsidentin Kamala Harris, der britische Premier Boris Johnson und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj – das sind nur einige der Gäste der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz. Beim weltweit wichtigsten Forum für Außen- und Sicherheitspolitik geht es um den Russland-Ukraine-Konflikt, die Corona-Krise, den Klimawandel und die Demokratie im digitalen Zeitalter.

Europäische Sicherheitsarchitektur im Wandel

"Wir hatten noch nie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten so viele schwierige, gefährliche internationale Krisenpunkte wie heuer", so Wolfgang Ischinger im Gespräch mit Ralf Borchard. Im BR24-Interview vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz schlägt Ischinger umfassende Verhandlungen des Westens mit Russland über eine neue europäische Sicherheitsarchitektur vor. Diese könnten "viele Monate" dauern. Ischinger, der als früherer Top-Diplomat die Konferenz zum letzten Mal leitet, nimmt zu Vorwürfen gegen seine Person und die Finanzierung der Konferenz Stellung.

BR24: Herr Ischinger, drei Tage lang wird die Russland-Ukraine-Krise im Zentrum stehen bei dieser Münchner Sicherheitskonferenz. Es gab leichte Zeichen der Entspannung diese Woche rund um den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Moskau. Was kann die Sicherheitskonferenz jetzt leisten, um da anzuknüpfen?

"Impulse gegen Krieg und für Frieden setzen"

Wolfgang Ischinger: Also ich leite die Münchner Sicherheitskonferenz inzwischen seit 14 Jahren. Aber ich kann mich an keine Konferenz erinnern, die so wichtig war, wie diese Konferenz jetzt an diesem Wochenende sein wird. Wir hatten noch nie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten so viele schwierige, gefährliche internationale Krisenpunkte wie heuer.

Und die Münchner Sicherheitskonferenz kann diese Konflikte nicht lösen - natürlich nicht. Wir können uns jetzt nicht zu einer "Super-UNO" erheben und hier Entscheidungen treffen wollen. Aber wir können vielleicht, wenn es gut läuft, ein paar Impulse setzen, die dazu führen, dass weniger Krieg und mehr Frieden, weniger Bedrohung, mehr Verhandlungen die Folge sind.

BR24: Sie haben sich um eine russische Teilnahme bemüht - erfolglos. Kein Präsident Putin, kein Außenminister Lawrow, die zumindest virtuell teilnehmen. Ist diese Sicherheitskonferenz nicht ohne russische Beteiligung nur die Hälfte wert?

Wolfgang Ischinger: So würde ich das nicht sehen. Auch in den letzten Jahren war die Beteiligung der russischen Regierung ja eine sehr minimale. Wir haben eine ganze Reihe von russischen Unternehmern, von Vertretern der russischen akademischen Community, von Leuten aus der NGO-Community.

Das heißt, die Konferenz findet nicht ohne Russland statt, aber sie findet ohne die russische Regierung statt. Das ist schade. Aber die Konferenz wird auch ohne russische Regierungsvertretung eine besonders wichtige Konferenz sein. Davon bin ich fest überzeugt.

USA und Russland im Dialog

BR24: Präsident Putin hat deutlich gemacht, die entscheidenden Gespräche zu dieser Ukraine-Krise finden zwischen ihm und US-Präsident Biden statt. Spielt Deutschland, spielt die EU überhaupt eine Rolle? Oder sind wir dann nur im Beiboot, wenn man ehrlich ist?

Wolfgang Ischinger: Ich fürchte, dass wir hier sehr selbstkritisch an die eigene europäische Adresse gerichtet sagen müssen, das ist vielleicht der eigene Fehler. Wieso sind wir eigentlich als Europäische Union nicht geeinter gewesen in den letzten Monaten und Jahren? Wieso hat die EU nicht von sich aus einen Dialog mit Putin angefangen? Das ist noch von Frau Merkel und Herrn Macron im letzten Sommer vorgeschlagen worden, von der Europäischen Union dann mehrheitlich abgelehnt worden. Aus meiner Sicht ein Fehler. Also ein bisschen sind wir auch selbst dran schuld.

BR24: Ob nun aktuell tatsächlich teilweise ein russischer Truppenabzug stattfindet oder nicht: Was muss jetzt passieren aus Ihrer Sicht? Was wäre der nächste entscheidende Schritt?

Wolfgang Ischinger: Ich denke zurück an die 70er Jahre, an den Beginn des KSZE-Prozesses, Stichwort Helsinki. Dort hat man sich über viele Monate zusammengesetzt. Es hat fast zwei Jahre gedauert, bis man dann die Helsinki-Schlussakte ausformuliert hatte. Ich glaube, es geht jetzt um das Bohren dicker Bretter. Wir müssen dazu kommen, dass wieder wir, der Westen, wir, die Nato, mit Russland über Rüstungskontroll-Themen reden.

Es gibt bedrohliche Punkte bei der wechselseitigen Rüstung und der massiven russischen Aufrüstung. Wir brauchen vertrauensbildende Maßnahmen, und wir müssen uns - das ist eigentlich das große Thema - mit Russland neu verständigen über die Grundlagen einer für alle, auch für Russland akzeptablen europäischen, euro-atlantischen Sicherheitsarchitektur.

Wir dachten vor 20, 30 Jahren, wir hätten diese Sicherheitsarchitektur verabredet - Stichwort Charta von Paris 1990. Aber offenbar wird sie so von Russland nicht akzeptiert. Das geht nicht über Nacht. Das wird nach meinem Dafürhalten viele Monate dauern. Aber so ist Diplomatie.

NGOs auf der Münchner Sicherheitskonferenz

BR24: Sie haben die Sicherheitskonferenz 14 Jahre lang geleitet. Dieses ist ihre letzte. Was ist das Wichtigste, was sie mit der Sicherheitskonferenz verändert und erreicht haben?

Wolfgang Ischinger: Worüber ich mich am meisten freue, ist, dass es in diesen 14 Jahren gelungen ist, auch die Nichtregierungsorganisationen - Amnesty International, Human Rights Watch und viele andere - in die Konferenz einzubinden. Die demonstrieren nicht mehr draußen auf der Straße gegen die Münchner Sicherheitskonferenz, sondern sitzen bei uns drinnen auf den Panels, in den Gesprächsrunden. Darauf bin ich besonders stolz.

Vorwürfe zur Finanzierung der Sicherheitskonferenz

BR24: Ausgerechnet vor ihrer letzten Sicherheitskonferenz als Leiter gibt es auch persönliche Vorwürfe gegen sie. Sie haben selbst öffentlich gemacht, dass das Magazin "Der Spiegel" kritische Fragen stellt, "Politico" hat bereits entsprechendes veröffentlicht. Da geht es um die Finanzierung der Sicherheitskonferenz, die Sie verändert haben. Es wird ihnen vorgeworfen, sie hätten persönliche Interessen mit ihrer Funktion als Leiter der Sicherheitskonferenz vermengt. Was sagen Sie dazu?

Wolfgang Ischinger: Also das ist ein ganz, ganz abwegiger Vorwurf. Aus meiner Sicht sieht es genau umgekehrt aus. Ich habe die ganzen 14 Jahre diese Aufgabe ehrenamtlich ausgeübt. Ich kriege eine monatliche Aufwandsentschädigung, aber ich bin der einzige von den zahlreichen Mitarbeitern der Münchner Sicherheitskonferenz, der kein anständiges Gehalt bezieht. Darauf habe ich von Anfang an ausdrücklich verzichtet. Für mich war das ein Ehrenamt.

Und ich habe auch von keinem der vielen Partner der Münchner Sicherheitskonferenz - große Firmen, kleine Firmen - irgendwelche Gehälter oder Zuwendungen bekommen. Ich weise solche Vorwürfe wirklich zurück. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist unabhängig, unabhängig von allen - einschließlich der eigenen Regierung.

BR24: Wenn man die Demonstranten fragt, die es auch dieses Jahr voraussichtlich wieder geben wird, dann sagen die: Münchner Innenstadt abgesperrt, über 3.000 Polizisten im Einsatz - warum dieser Aufwand? Es kostet ja auch viel Geld. Wozu braucht es diese Sicherheitskonferenz nach wie vor?

Sicherheitskonferenz als Treffpunkt

Wolfgang Ischinger: Die Konferenz ist doch für München und für Bayern und für Deutschland ein fantastisches Aushängeschild. Sie finden nirgendwo auf der ganzen ganzen Welt eine Veranstaltung, an der zum Beispiel mehr als zehn Prozent des US-Senats teilnehmen. Der deutsch-amerikanische Austausch, das ist der Kernpunkt dieser Veranstaltung, jedes Jahr.

Die Strahlkraft dieser Veranstaltung, die geht bis nach Peking und nach Tokio. Der chinesische Außenminister hat mir vor nicht langer Zeit gesagt: "Für uns in China ist diese Veranstaltung so wichtig, dass wir jedes Jahr auf ganz hoher Ebene dabei sein wollen und werden."